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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

فرماندار کرمانشاه:اقتدار نیروهای مسلح و وحدت مردم، دشمن را ناکام گذاشت

فرماندار کرمانشاه:اقتدار نیروهای مسلح و وحدت مردم، دشمن را ناکام گذاشت

کرمانشاه- فرماندار شهرستان کرمانشاه گفت: اقتدار نیروهای مسلح، حضور حماسی مردم و انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی، سه عامل اصلی ناکامی دشمن در تحقق اهدافش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین عصر پنجشنبه در مراسم محفل انس با قرآن که به مناسبت هفتمین روز تدفین «شهید ایران» برگزار شد، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با اجرای یک جنگ کوتاه‌مدت و هدف قرار دادن رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و ایجاد آشوب، می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: برخلاف این محاسبات، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و اجرای همزمان عملیات علیه مواضع دشمن در چند کشور، نخستین شکست بزرگ را به آنان تحمیل کرد؛ اقدامی که از نگاه بسیاری غیرقابل تصور بود.

فرماندار شهرستان کرمانشاه ادامه داد: حضور گسترده، حماسی و آگاهانه مردم در صحنه نیز دومین عامل ناکامی دشمن بود و باعث شد تمامی برنامه‌ریزی‌های آنان برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی با شکست مواجه شود.

مبین تصریح کرد: انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، سومین ضربه سنگین به دشمنان بود و نشان داد نظام جمهوری اسلامی در مسیر خود با اقتدار و انسجام به حرکت ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: همدلی مردم، اقتدار نیروهای مسلح و وحدت ملی، سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند که در برابر هرگونه توطئه و تهدید، ضامن امنیت و اقتدار ایران اسلامی خواهند بود.

کد مطلب 6889981

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