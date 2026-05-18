به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای بسته «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی»، فهرست جدید کد تعرفه‌های مشمول ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید بروزرسانی و به فعالان اقتصادی ابلاغ شد.

در اطلاعیه جدید اعلام شده است که این اقدام در اجرای بند (۵۱) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی امنیت ملی انجام شده و واردکنندگان می‌توانند برای بخشی از کالاهای تعیین‌شده از محل «تأمین ارز بدون انتقال ارز» موضوع بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات استفاده کنند.

برای مشاهده فهرست اینجا را کلیک کنید. لازم به اشاره است که این فهرست شامل ۲۹۴۱ قلم ردیف تعرفه کالاست. بر این اساس ۳۷۰ قلم کالای جدید مشمول واردات بدون انتقال ارز شد.