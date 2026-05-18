دانشگاه ها عامل برتری و اقتدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیعی پیش از ظهر دوشنبه در همایش روز روابط عمومی با تأکید بر جایگاه راهبردی این بخش در سازمان‌ها، گفت: متأسفانه روابط عمومی به عنوان یک بخش سازمانی آنگونه که شایسته است دیده نمی‌شود، در حالی که این نهاد در حقیقت آیینه تمام نمای یک مجموعه است و هر اتفاقی که در یک سازمان رخ می‌دهد، توسط روابط عمومی گسترش پیدا می‌کند.

ربیعی با اشاره به مسئولیت خطیر روابط عمومی‌ها اظهار داشت: اولین مشخصه یک روابط عمومی موفق، رفتار صادقانه و بی‌طرفانه است. حیات و بقای یک مجموعه به حیات و پویایی روابط عمومی آن وابسته است. مخاطبان امروز بسیار باهوش هستند و صداقت را از لابه لای گفتار و رفتار سازمان به خوبی درک می‌کنند. شفافیت و صداقت، لازمه کار روابط عمومی است و امیدوارم این سنگینی که بر دوش این مجموعه قرار گرفته، به درستی انجام شود.

رئیس دانشگاه نوشیروانی بابل با بیان اینکه امروز اصل ارتباطات به همان اندازه که سیاستمداران در رویدادهای جهانی نقش دارند، خبرنگاران و فعالان رسانه نیز نقش تعیین‌کننده دارند، تصریح کرد: شما باید راویان درستی از مجموعه خود باشید.

وی افزود: همه ما داغدار جنگ تحمیلی و تهاجم ترکیبی دشمن هستیم و دستگاه‌های مختلفی برای مقابله با این هجمه‌ها فعال شده‌اند. وظیفه شما راویان سالم این است که به درستی به تبیین این اتفاقات بپردازید.

ربیعی با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاه‌ها در قدرت ملی خاطرنشان کرد: امروزه بعد از جنگ ۱۲ روزه، بیشتر مشخص شد که دانشگاه و مرکز علم، نقطه اتکای هر مجموعه و کشوری است. رژیم صهیونیستی ۶ برابر شده فقط به این خاطر که علم را به عنوان عامل قدرت شناخته است.

وی گفت: دشمن در جنگ نقطه‌زنی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را هدف قرار می‌دهد چون می‌داند این مراکز هستند که قدرت محرکه و عامل برتری یک مجموعه محسوب می‌شوند.