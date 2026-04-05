به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطاردی با اشاره به تحولات اخیر و پیچیدهتر شدن محیط تصمیمگیری در کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی و پرتنش، سطح قطعیت اطلاعات کاهش پیدا میکند و همین موضوع احتمال بروز خطاهای شناختی در تصمیمگیری مدیران را افزایش میدهد. بنابراین لازم است سازوکارهای تصمیمسازی بهگونهای طراحی شود که کیفیت تصمیمات حتی در شرایط بحران نیز حفظ شود.
دانشگاهها موتور محرک بازدارندگی در جنگ ترکیبی
وی با اشاره به برخی حملات و فشارها علیه مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: قدرت ملی از تربیت نیروی انسانی و تولید دانش آغاز میشود. در واقع دانشگاهها نقطه شروع این زنجیره هستند و دشمنان با هدف قرار دادن این مراکز، تلاش میکنند چرخه تولید قدرت در کشور را مختل کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: اگر دشمن از انتهای زنجیره قدرت به ما ضربه میزند، ما نیز باید در طراحی راهبردهای بازدارندگی، نگاه متقابل داشته باشیم و مراکز علمی و تحقیقاتی طرف مقابل را بهعنوان یکی از اهداف راهبردی در نظر بگیریم.
نوآوری؛ عامل تغییر زمین بازی
عطاردی در ادامه با تأکید بر نقش نوآوری در شرایط جنگی گفت: تجربههای تاریخی نشان داده است که بسیاری از جهشهای فناوری در جهان، در بستر جنگها شکل گرفتهاند. در چنین شرایطی، کشورهایی موفقترهستند که بتوانند از فشارها بهعنوان فرصتی برای توسعه فناوریهای بومی استفاده کنند.
مدیر گروه خط مشی گذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران با اشاره به پیشرفتهای دفاعی ایران افزود: نمونههایی مانند توسعه صنعت موشکی کشور نشان میدهد که چگونه محدودیتها میتواند به موتور محرکه نوآوری تبدیل شود. در این میان، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان میتوانند نقش مهمی در طراحی و تولید فناوریهای راهبردی ایفا کنند.
نقش اندیشکدهها در تصمیمسازی راهبردی
این استاد دانشگاه و رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اهمیت نقش اندیشکدهها در شرایط بحران اظهار کرد: اندیشکدهها باید بهعنوان بازوی فکری نظام حکمرانی عمل کنند و بتوانند در طراحی راهکارهای راهبردی و عملیاتی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم این مراکز، ایجاد پیوند میان نیازهای واقعی نظام حکمرانی و ظرفیتهای علمی کشور است. اگر این اتصال بهدرستی شکل بگیرد، بسیاری از مسائل پیچیده قابل حل خواهد بود.
باز طراحی نظام تصمیمگیری در شرایط بحران
محمد رضا عطاردی با اشاره به لزوم اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری در شرایط پرتنش گفت: در شرایط بحران، شتابزدگی در تصمیمگیری میتواند هزینههای زیادی ایجاد کند. به همین دلیل لازم است پیش از وقوع بحرانها، سناریوهای مختلف طراحی و سازوکارهای تصمیمسازی از قبل آماده شود.
وی افزود: یکی از راهکارها، استفاده از مدلهای طراحی موزاییکی در حکمرانی است؛ مدلی که به دولت کمک میکند در شرایط پیچیده، وظایف خود را در حوزه ارائه خدمات عمومی و تقویت هویت جمعی جامعه بهصورت مؤثرتر انجام دهد.
ضرورت طراحی نظام جانشینی در حکمرانی
مدیر گروه خط مشی گذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیهالسلام تهران همچنین با اشاره به راهبرد ترور نخبگان توسط دشمنان گفت: یکی از اهداف دشمن در جنگ ترکیبی، تضعیف ساختار مدیریتی کشور از طریق حذف نخبگان است. برای مقابله با این راهبرد، باید نظامهای جانشینی در ساختار حکمرانی تقویت شود تا خلأ مدیریتی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: اگر ساختارهای مدیریتی کشور بتوانند بهصورت مستمر نیروهای جایگزین تربیت کنند، حتی در صورت بروز چنین تهدیدهایی نیز روند اداره کشور دچار اختلال نخواهد شد.
خداباوری، مردمباوری و حاکمیت مسیرساز
عطاردی در بخش پایانی سخنان خود سه اصل «خداباوری، مردمباوری و حاکمیت مسیرساز» را از مهمترین الزامات موفقیت کشور در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: اگر به ظرفیتهای داخلی کشور و توان مردم باور داشته باشیم، میتوانیم بسیاری از چالشها را پشت سر بگذاریم و حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی با اشاره به تهدیدهای سایبری و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی افزود: در چنین شرایطی بازتعریف حکمرانی در حوزه فناوری و فضای سایبری نیز اهمیت زیادی دارد و باید با نگاه راهبردی به این حوزه توجه شود.
