به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران (آئین نکوداشت روز ملی ارتباطات و روابطعمومی) با حضور محمدحسن نامی مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، سید جواد حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، جواد قاسمی رئیس انجمن روابط عمومی ایران، سیدشهاب سیدمحسنی رئیس انجمن متخصصان روابطعمومی و جمعی از صاحبنظران، مدیران ارشد و فعالان حوزه ارتباطات بخشهای دولتی و خصوصی در تهران برگزار شد.
روابط عمومی؛ در خط مقدم قدرت نرم
محمدحسن نامی، مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور با تبریک روز ملی ارتباطات، به تغییر پارادایم قدرت در عرصه جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز در جهانی زندگی میکنیم که اقتدار کشورها تنها با جنگافزار و شاخصهای اقتصادی سنجیده نمیشود؛ بلکه میزان اعتماد مردم، قدرت روایت و توان مدیریت افکار عمومی، ترازوی اصلی قدرت است. در این هندسه جدید، روابطعمومیها دقیقاً در خط مقدم میدان قرار دارند.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به این حوزه افزود: روابط عمومی موفق، صرفاً سخنگوی سازمان نیست؛ بلکه باید شنونده دقیق و تحلیلگر صدای جامعه باشد. ما نیازمند گذار از اطلاعرسانی ساده به سمت «مدیریت ارتباطات راهبردی» هستیم تا بتوانیم صدای مردم را به لایههای تصمیمگیر حکمرانی منتقل کنیم.
بازسازی رضایتمندی؛ مأموریت دائمی روابطعمومی
نامی در ادامه سخنان خود، ارتقای سطح رضایتمندی مخاطبان را یک وظیفه مستمر دانست و تصریح کرد: رضایت عمومی یک دستاورد مقطعی نیست، بلکه سرمایهای پویاست که باید هر روز با شفافیت و پاسخگویی بازسازی شود. روابطعمومیها باید با رصد هوشمندانه افکار عمومی، پیش از بروز نارضایتی، مسیر گفتوگوی سازنده با جامعه را هموار کنند.
امنیت ارتباطی و دفاع در جنگ شناختی
دستیار ویژه وزیر کشور با تبیین پیوند میان ارتباطات و امنیت ملی، خاطرنشان کرد: امروز مفاهیم امنیت با امنیت ارتباطی و سایبری گره خورده است. در عصر جنگهای شناختی، مدیریت صحیح اطلاعات در فضای رسانهای، یکی از مؤلفههای حیاتی امنیت ملی است. روابطعمومیها مرزبانان فضای ذهنی جامعه هستند و باید در برابر هجمههای خبری و شایعات، روایت اول و معتبر را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش حیاتی این نهاد در زمان بحران گفت: در لحظات وقوع بحرانهای طبیعی یا اجتماعی، اولین و حیاتیترین نیاز مردم، دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد است. اطلاعرسانی سریع و دقیق، نه تنها مانع از بروز شایعات میشود، بلکه کلید بازگشت آرامش به جامعه است.
نامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاشهای شبانهروزی مجموعه دولت در شرایط خاص کشور افزود: در مقاطع حساس، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین عملیاتها و رویدادهایی نظیر جنگ رمضان، مجموعه دولت بهویژه وزارت کشور با تمام ظرفیت در میدان خدمترسانی حضور داشت. وزیر کشور، استانداران، فرمانداران و تمامی ارکان وزارت کشور به صورت شبانهروزی در حال مدیریت امور، حفظ آرامش اجتماعی و انجام مسئولیتهای خود بودند تا روند خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
تجلیل از مکتب شهید نائینی در مدیریت روایت
معاون اسبق وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنان خود، با گریزی به تجربیات دوران دفاع مقدس و نقشآفرینی در جنگهای نوین، به مجاهدتهای سردار شهید نائیینی اشاره کرد و گفت: در میدان جنگهای ترکیبی امروز، یک روایت درست و بهنگام میتواند به اندازه یک عملیات بزرگ نظامی، اثرگذار و پیروزیآفرین باشد. شهید نائیینی الگوی برجسته مدیریت روایت و آگاهیبخش در مسیر اهداف عالی نظام بود.
اعتماد عمومی؛ سرمایه پایانناپذیر
محمدحسن نامی در پایان سخنرانی خود، روابطعمومیها را «معماران اعتماد» خواند و تأکید کرد: اگر ارتباط میان مردم و مسئولان بر پایه صداقت، شفافیت و استمرار بنا شود، سرمایه اجتماعی تقویت شده و کشور میتواند با تکیه بر این اقتدار، مسیر پیشرفت را با صلابت طی کند.
گفتنی است در پایان این جشنواره از برگزیدگان و ستارگان برتر روابطعمومی ایران در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.
