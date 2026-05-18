به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد با حضور رئیس و کارکنان تعزیرات و اماکن نیروی انتظامی، از تعدادی از رستوران‌های سطح شهر بازدید کرد.

وی گفت: در جریان این بازدید، یک رستوران به علت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و نگهداری گوشت تاریخ مصرف گذشته، مورد برخورد قانونی قرار گرفت و پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای سطح بهداشت عمومی و برخورد با تخلفات صنفی و بهداشتی انجام شد.