به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نیکفطرت، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد پشتیبانی از مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در رشت با بیان اینکه قرارگاه شهید فهمیده بهطور ویژه مسئول پشتیبانی از برگزاری مراسم ارتحال در سطح سپاه استان است، اظهار کرد: به منظور با شکوه برگزارشدن با توجه به افزایش زائرین دراین سال ،هماهنگی و همافزایی میان سپاههای استان و شهرستانها و دستگاه هاضروری است.
دبیر قرارگاه شهید فهمیده استان گیلان با بیان اینکه انتخاب مدیران کاروان باید بر اساس توانمندی، مدیریت و هوشمندی صورت گیرد، افزود: صدور حکم برای مدیران کاروان باید با دقت انجام شود تا پیگیری ثبتنام از آحاد جامعه با کیفیت بالا دنبال شود.
وی با اشاره به ساختار کاروانهای امسال گفت: هرساله کاروان ترکیبی از ۳۱۳ نفر پیاده (به نیابت از امام زمان عج) و حدود ۷۰ نفر پشتیبان اعزام می شد که امسال با احتمال افزایش ثبت نامی ها، ۱۰۰ نفر در بخش پشتیبانی، برای استقبال گستردهتر اضافه شده است.
حضور پرشور جوانان از پویشهای همدلی تا سفر ۹ روزه
سرهنگ نیکفطرت با اشاره به تغییرات اجتماعی و مجازی شدن امتحانات، گفت: پیشبینی می شود امسال شاهد حضور با شکوهتر، جوانتر و پرشورتر در کاروانها باشیم.
وی با یادآوری نقش پیشگامان این مسیر، از زندهیاد «حاج آقای جوشن» به عنوان نماد و الگوی کاروانهای پیاده یاد شد و ادامه داد:کاروان پیاده طی ۹ روز پیادهروی به مرقد مطهر میرسد، که از برنامههای مختلف فرهنگی و .... در این اعزام استفاده می شود.
دبیر قرارگاه شهید فهمیده استان گیلان با تاکید به ضرورت اطلاعرسانی گسترده برای در شهرستانها گفت: از ظرفیت اجتماع شبانه برای آگاهی به اعزام استفاده شود
وی از پیوستگی اقدامات، بر ضرورت مدیریت دقیق تمامی مراحل از ثبتنام تا بازگشت تصریح کرد و گفت: تمامی اقدامات لازم برای این سفر، با هماهنگی استاندار و فرمانده سپاه قدس گیلان، در ۷۲ ساعت پیش از حرکت نهایی فراهم خواهد شد.
ضرورت تشکیل ستادهای ارتحال در شهرستانهای با محوریت «کیفیسازی» و «جوانگرایی»
علی باقری با اشاره به ضرورت سرعت عمل در اقدامات اجرایی، اظهار کرد: اولین اقدام در این مسیر، تشکیل ستادهای ارتحال امام خمینی (ره) در تمامی شهرستانها است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان و رئیس ستاد پشتیبانی با بیان اینکه محدودیت زمانی در این مسیر وجود دارد، افزود: فرصت اجرایی حداکثر تا ۴ خرداد ماه است و در صورت تصمیم به اعزام کاروانها، فرمانداران باید هرچه سریعتر ستادهای ارتحال را در سطح شهرستانها تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه امسال بیست و هشتمین سال اعزام کاروانهای پیاده است، پیشنهاد داد که در فرآیند ثبتنام، بر «جوانگرایی» و «کیفیسازی» تمرکز شود.
باقری با اشاره به شرایط فعلی استان، گفت: با توجه به چالشهای پیشآمده در دوران اخیر، لازم است این مراسم با مدیریت هزینهها و تمرکز بر کیفیت انجام شود تا شکوه این سفر معنوی حفظ شود.
