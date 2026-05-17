خردادماه فرصت تبیین مفاهیم انقلاب و تقویت سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) و هفته امامت و ولایت که با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار شد، با اشاره به همزمانی مناسبتهای مختلف مذهبی و انقلابی اظهار کرد: خردادماه ماهی ویژه و پر از مناسبتهای اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی است که هرکدام میتواند بهصورت مستقل مورد توجه و بزرگداشت قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت ۱۵ خرداد و نقش آن در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: این مناسبتها یادآور ایستادگی مردم و رهبری امام خمینی(ره) است و باید بهگونهای برگزار شود که پیام اصلی آن برای نسل امروز بهدرستی تبیین شود.
استاندار گیلان همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهیدان خدمت از جمله شهید آیتالله رئیسی و دیگر شخصیتهای اثرگذار کشور تصریح کرد: تعدد مناسبتها در خردادماه نباید موجب کمرنگ شدن پیام هر رویداد شود، بلکه باید با برنامهریزی دقیق، کیفیت برگزاری مراسمها افزایش یابد.
حقشناس با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در برگزاری مراسمهای فرهنگی و انقلابی بیان کرد: همه مجموعههای اجرایی خود را موظف میدانند در کنار مردم، در برگزاری باشکوه این برنامهها مشارکت فعال داشته باشند.
وی یکی از راههای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت را انتقال مفاهیم انقلاب به نسل جدید دانست و افزود: استفاده از این فرصتها برای انتقال مفاهیم و معارف انقلاب اسلامی و خدمات نظام اهمیت ویژهای دارد و میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش امید در جامعه کمک کند.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: هرچه محتوای این مراسمها عمیقتر و منسجمتر باشد، ارتباط نسل جوان با ارزشهای انقلاب بیشتر خواهد شد و این هدف اصلی برگزاری چنین برنامههایی است.
