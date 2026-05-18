  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

زائران اربعین، گذرنامه‌های با اعتبار کمتر از ۶ ماه را تعویض کنند

زائران اربعین، گذرنامه‌های با اعتبار کمتر از ۶ ماه را تعویض کنند

سخنگوی فراجا با بیان اینکه زائران اربعین حسینی از همین حالا نسبت به تهیه گذرنامه اقدام کنند، گفت: چنانچه گذرنامه‌های قبلی کمتر از ۶ ماه اعتبار داشته باشد، دریافت گذرنامه جدید الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی برای ترغیب عموم به اخذ گذرنامه پیش از ایام اربعین، اظهار کرد: زائرانی که قصد تشرف به زیارت اربعین حسینی در سال جاری را دارند، از همین حالا نسبت به تهیه گذرنامه اقدام کنند.

سخنگوی فراجا تصریح کرد: چنانچه گذرنامه‌های قبلی کمتر از ۶ ماه اعتبار داشته باشد، دریافت گذرنامه جدید الزامی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با بیان اینکه هموطنان می‌توانند برای درخواست گذرنامه، هم به صورت حضوری در دفاتر پلیس +۱۰ و هم به صورت غیرحضوری از طریق برنامه «پلیس من» اقدام کنند، خاطرنشان کرد: کسانی که در سال‌ گذشته گذرنامه ( اعم از گذرنامه عادی یا زیارتی ) دریافت کرده‌ و بیش از ۶ ماه اعتبار داشته باشد، نیاز به تمدید ندارند و گذرنامه‌هایشان همچنان معتبر است.

بر اساس گزارش سایت پلیس، وی افزود: ادارات گذرنامه در سراسر کشور آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز بوده و گذرنامه‌های زیارتی نیز در کمترین زمان و با کمترین هزینه در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6833697
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها