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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

ساعت کاری پلیس گذرنامه برای اربعین افزایش یافت

ساعت کاری پلیس گذرنامه برای اربعین افزایش یافت

کرمانشاه - رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه گفت: ساعت کاری پلیس گذرنامه تا اربعین افزایش یافته و متقاضیان دریافت گذرنامه، ثبت درخواست را به روزهای پایانی موکول نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد آزادی از افزایش ساعت کاری این پلیس در آستانه مراسم اربعین حسینی (ع) خبر داد و گفت: به‌منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارائه خدمات به زائران، از ابتدای مردادماه تا روز اربعین، علاوه بر ساعات اداری، خدمات رفع نواقص گذرنامه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ نیز ارائه خواهد شد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه در روزهای منتهی به اربعین، اظهار کرد: شهروندان بهتر است از هم‌اکنون نسبت به ثبت درخواست گذرنامه اقدام کنند و این موضوع را به روزهای پایانی نزدیک به اربعین موکول نکنند تا از ازدحام و تأخیر احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه گذرنامه‌های زیارتی همانند گذرنامه‌های عادی دارای اعتبار پنج‌ساله هستند، افزود: تفاوت این نوع گذرنامه با گذرنامه عادی در این است که دارندگان آن تنها مجاز به سفر به کشور عراق هستند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه درباره نحوه ثبت درخواست نیز گفت: متقاضیان دریافت گذرنامه عادی باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند، اما درخواست گذرنامه زیارتی علاوه بر دفاتر مربوطه، از طریق اپلیکیشن «پلیس من» و همچنین کافی‌نت‌ها نیز قابل ثبت است.

آزادی در پایان با اشاره به مدارک مورد نیاز برای صدور گذرنامه خاطرنشان کرد: آقایان برای ثبت درخواست باید کارت پایان خدمت، شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ همراه داشته باشند و بانوان نیز باید شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ و در صورت تأهل، رضایت‌نامه کتبی همسر را ارائه کنند.

کد مطلب 6882440

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