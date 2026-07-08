ساعت کاری پلیس گذرنامه برای اربعین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد آزادی از افزایش ساعت کاری این پلیس در آستانه مراسم اربعین حسینی (ع) خبر داد و گفت: به‌منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارائه خدمات به زائران، از ابتدای مردادماه تا روز اربعین، علاوه بر ساعات اداری، خدمات رفع نواقص گذرنامه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ نیز ارائه خواهد شد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه در روزهای منتهی به اربعین، اظهار کرد: شهروندان بهتر است از هم‌اکنون نسبت به ثبت درخواست گذرنامه اقدام کنند و این موضوع را به روزهای پایانی نزدیک به اربعین موکول نکنند تا از ازدحام و تأخیر احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه گذرنامه‌های زیارتی همانند گذرنامه‌های عادی دارای اعتبار پنج‌ساله هستند، افزود: تفاوت این نوع گذرنامه با گذرنامه عادی در این است که دارندگان آن تنها مجاز به سفر به کشور عراق هستند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه درباره نحوه ثبت درخواست نیز گفت: متقاضیان دریافت گذرنامه عادی باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند، اما درخواست گذرنامه زیارتی علاوه بر دفاتر مربوطه، از طریق اپلیکیشن «پلیس من» و همچنین کافی‌نت‌ها نیز قابل ثبت است.

آزادی در پایان با اشاره به مدارک مورد نیاز برای صدور گذرنامه خاطرنشان کرد: آقایان برای ثبت درخواست باید کارت پایان خدمت، شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ همراه داشته باشند و بانوان نیز باید شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ و در صورت تأهل، رضایت‌نامه کتبی همسر را ارائه کنند.