توضیحات پلیس درباره صدور گذرنامه اربعین؛ از تعویض تا مدت اعتبار

سرهنگ امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های پلیس گذرنامه برای ایام اربعین حسینی، از روند صدور گذرنامه‌های زیارتی و بین‌المللی، خدمات ارائه‌شده به اتباع خارجی و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سفر زائران عتبات عالیات سخن گفت.

وی با اشاره به مأموریت‌های پلیس مهاجرت و گذرنامه اظهار کرد: پلیس مهاجرت و گذرنامه در سه حوزه اصلی به مردم خدمات ارائه می‌دهد؛ نخست به هموطنان ایرانی، دوم به اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران و سوم به اتباع خارجی که به صورت ترانزیتی از کشورمان عبور می‌کنند تا به عتبات عالیات مشرف شوند.

نودهی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس مهاجرت و گذرنامه، صدور اسناد مسافرتی است. برای هموطنان ایرانی، گذرنامه بین‌المللی با جلد قهوه‌ای‌رنگ و اعتبار پنج‌ساله صادر می‌شود که امکان سفر به کشورهای مجاز را فراهم می‌کند. در کنار آن، گذرنامه زیارتی با جلد آبی‌رنگ و اعتبار ۵ ساله برای سفر به عراق نیز در اختیار زائران قرار می‌گیرد که هزینه صدور آن حدود یک‌دهم هزینه گذرنامه بین‌المللی است.

توصیه پلیس به ثبت غیرحضوری درخواست گذرنامه

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با توصیه به استفاده از خدمات غیرحضوری گفت: متقاضیان می‌توانند درخواست گذرنامه خود را به دو شیوه حضوری و غیرحضوری ثبت کنند. در روش حضوری، امکان مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه در سراسر کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: بهترین روش، استفاده از خدمات غیرحضوری است. هموطنان می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی پلیس، سامانه «سخا» و برنامه کاربردی «پلیس من» درخواست خود را برای دریافت گذرنامه بین‌المللی یا زیارتی ثبت کنند تا خدمات با سرعت و سهولت بیشتری به آنان ارائه شود.

«سند خادم»؛ خدمتی ویژه برای اتباع خارجی مقیم ایران

نودهی در ادامه با اشاره به خدمات ارائه‌شده به اتباع خارجی اظهار کرد: بخشی از اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند و بخشی دیگر از مسیر ایران برای تشرف به عتبات عالیات عبور می‌کنند. اتباع ترانزیتی باید ویزای معتبر عراق و همچنین مجوز ورود به جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشته باشند تا بتوانیم خدمات لازم را در ورود، خروج و بازگشت آنان ارائه کنیم.

وی افزود: با همکاری دولت عراق، چند سالی است سندی با عنوان «گذرنامه خادم» برای اتباع خارجی مقیم، طلاب جامعه‌المصطفی(ص) و برخی دیگر از افراد واجد شرایط صادر می‌شود تا در ایام اربعین از آن برای سفر به عتبات عالیات استفاده کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا تصریح کرد: متقاضیان دریافت این سند باید به دفاتر کفالت اتباع خارجی در سراسر کشور مراجعه کنند و تاکید می گردد این سند در مرزها صادر نمی‌شود.

اتباع غیرمجاز امکان دریافت سند خادم را ندارند

وی با تأکید بر اینکه اتباع خارجی غیرمجاز مشمول دریافت این سند نیستند، گفت: افرادی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند، امکان دریافت سند خادم را نخواهند داشت و فقط اتباع مجاز مقیم باید درخواست‌های مربوط به این خدمات را پیش از سفر و از طریق دفاتر کفالت محل سکونت خود ثبت کنند.

نودهی خاطرنشان کرد: این نیز یکی از ظرفیت‌هایی است که برای تسهیل حضور اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مراسم باشکوه اربعین حسینی پیش‌بینی شده است.

سامانه «سجاد» سرعت عبور زائران از مرزها را افزایش داده است

نودهی با بیان اینکه مأموریت پلیس مهاجرت و گذرنامه تنها به صدور اسناد مسافرتی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مأموریت دیگر ما کنترل گذرنامه‌ها در مرزهای خروجی کشور است؛ چه در مرزهای هوایی که پرواز به مقصد عراق انجام می‌شود و چه در مرزهای زمینی همجوار عراق.

وی افزود: در چهار مرز اصلی اربعین شامل شلمچه، چذابه، مهران و خسروی، با همکاری طرف عراقی و همچنین پیگیری‌های معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا، سامانه «سجاد» که چندین سال است مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایام اربعین فعال می‌شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا تصریح کرد: این سامانه موجب افزایش سرعت کنترل اسناد مسافرتی و تسهیل عبور و مرور زائران شده و در سال‌های گذشته نیز رضایت‌مندی بسیار خوبی را در میان زائران عتبات عالیات به همراه داشته است.

وی با اشاره به آمادگی کامل پلیس برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین گفت: برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای این مأموریت انجام شده و همکاران ما آمادگی کامل دارند. با تدابیر فرمانده محترم کل فراجا، رئیس محترم سازمان و همچنین پیگیری‌های فرمانده محترم قرارگاه اربعین فراجا، تمامی بخش‌های پلیس مهاجرت و گذرنامه برای ارائه خدمات به زائران آماده هستند.

استقرار پلیس مهاجرت و گذرنامه در چهار شهر زیارتی عراق

نودهی با اشاره به خدمات پلیس در کشور عراق اظهار کرد: خدمات ما تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود و در ایام اربعین، همکاران پلیس مهاجرت و گذرنامه در چهار شهر زیارتی کربلا، نجف، سامرا و کاظمین نیز مستقر خواهند شد.

وی افزود: این نیروها در کنار کارشناسان وزارت امور خارجه، خدمات کنسولی، مشاوره و پیگیری‌های پلیسی مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، هموطنان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا ادامه داد: این خدمات تنها به روزهای منتهی به اربعین محدود نیست و تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت تا بتوانیم در تمام مراحل سفر در کنار هموطنان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح فراجا برای مدیریت اربعین گفت: قرارگاه اربعین در سطح فراجا و سازمان تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه تخصصی برگزار کرده است.

نودهی خاطرنشان کرد: در این جلسات مصوبات خوبی به تصویب رسیده و هماهنگی‌های لازم برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران انجام شده است تا پلیس مهاجرت و گذرنامه بتواند با آمادگی کامل، مأموریت خود را در ایام اربعین به انجام برساند.

گذرنامه زائران باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد

نودهی با توصیه به زائران برای بررسی وضعیت گذرنامه پیش از آغاز سفر اظهار کرد: نخستین توصیه ما این است که هموطنان اعتبار گذرنامه خود را بررسی کنند. گذرنامه باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد و اگر اعتبار آن کمتر از شش ماه است یا به پایان رسیده، متقاضیان از هم‌اکنون برای تعویض آن اقدام کنند.

وی افزود: توصیه ما همچنان استفاده از روش‌های غیرحضوری برای ثبت درخواست است. سال گذشته حدود ۹۰ درصد درخواست‌های گذرنامه زیارتی به صورت غیرحضوری ثبت شد و در راستای تدابیر فرمانده محترم کل فراجا همچنان سیاست این سازمان بر این است که خدمات گذرنامه به صورت «خانه به خانه» ارائه شود؛ به این معنا که متقاضی درخواست خود را از منزل ثبت کند، مراحل بررسی و صدور انجام شود و گذرنامه از طریق شرکت ملی پست درب منزل تحویل داده شود.

سلامت فیزیکی گذرنامه را جدی بگیرید

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با تأکید بر لزوم سالم بودن گذرنامه گفت: زائران حتماً وضعیت ظاهری گذرنامه خود را بررسی کنند. گذرنامه نباید مخدوش، پاره، آب‌خورده یا آسیب‌دیده باشد، زیرا علاوه بر حساسیت‌های موجود در کشورمان، پلیس عراق نیز نسبت به سلامت گذرنامه حساسیت دارد و ممکن است از پذیرش گذرنامه‌های آسیب‌دیده خودداری کند.

وی ادامه داد: همچنین هموطنان پیش از سفر وضعیت ممنوع‌الخروجی خود را نیز بررسی کنند. ممکن است فرد به دلیل مسائل حقوقی، مالی یا قضایی ممنوع‌الخروج شده باشد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از عزیمت به مرزها، با مراجعه به ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه و سامانه های در اختیار آخرین وضعیت مجوز خروج خود را استعلام بگیرند تا در زمان سفر با مشکلی مواجه نشوند.

تغییر چهره ممکن است نیازمند تعویض گذرنامه باشد

وی درباره افرادی که پس از صدور گذرنامه تغییرات ظاهری قابل توجهی داشته‌اند، گفت: اگر تصویر درج‌شده در گذرنامه با چهره فعلی فرد مغایرت آشکار داشته باشد؛ برای مثال فرد جراحی زیبایی یا کاشت مو انجام داده و یا تغییرات ظاهری قابل توجهی ایجاد شده باشد، لازم است نسبت به تعویض گذرنامه اقدام کند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا افزود: سیستم‌های هوشمند کنترل گذرنامه در ایران و عراق بر اساس تطبیق تصویر با چهره عمل می‌کنند و در صورت وجود اختلاف محسوس، ممکن است ارائه خدمات با مشکل مواجه شود.

وی اضافه کرد: حتی تغییرات طبیعی ناشی از گذشت زمان نیز اگر موجب تفاوت قابل توجه در چهره شده باشد، بهتر است پیش از سفر مورد بررسی قرار گیرد.