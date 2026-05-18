تأمین برق ۵ هزار واحد در طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از استان‌های برتر کشور در حوزه زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن است، به‌طوری‌که از مجموع ۳۰ هزار واحد هدف‌گذاری شده در این استان، بخشی قابل توجه در مرحله ساخت قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین زیرساخت برق برای این طرح، گفت: تاکنون در سایت‌های مسکن، شبکه‌های فشار متوسط و ضعیف به طول ۳۴۲ کیلومتر و ۲۴۰ دستگاه پست توزیع هوایی اجرا شده که منجر به راه‌اندازی انشعابات برق برای هفت هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی شده است.

دادگر ادامه داد: در بعضی از سایت‌ها، زیرساخت‌ها تکمیل شده و نیاز به کار خاصی در داخل سایت نیست اما برخی سایت‌های بزرگ و سنگین بر اساس فازبندی و اولویت‌بندی در حال اجرای شبکه‌های برق هستند.

وی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تخصیص منابع، تلاش داریم مابقی واحدها را نیز هر چه زودتر زیرساخت‌سازی کنیم، اظهار داشت: تاکنون ۱.۱ برابر سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های برق سایت‌های مسکن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: امیدواریم در سال جاری تأمین برق پنج هزار واحد مسکونی دیگر در قالب طرح نهضت ملی مسکن محقق و مابقی واحدها نیز طبق برنامه‌ریزی، زیرساخت‌ آن‌ها تکمیل شود.