به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا ظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد از مردم آذربایجان‌شرقی به‌جز شهرستان‌های سراب و مراغه به مراکز جامع سلامت مراجعه می‌کنند، در حالی که میزان مراجعه در مناطق روستایی به‌مراتب بیشتر است.

وی با بیان اینکه سلامت مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه محسوب می‌شود، گفت: شبکه بهداشت برای تمام گروه‌های سنی، از پیش از ازدواج تا سالمندی، برنامه‌های مشخصی از جمله مشاوره، مراقبت و غربالگری دارد، اما مشکل اصلی این است که مردم از این خدمات استفاده نمی‌کنند.

کوشا با اشاره به نقش مؤثر خانه‌های بهداشت در روستاها افزود: به دلیل ارتباط نزدیک بهورزان با مردم، بسیاری از بیماری‌های واگیر به‌خوبی کنترل شده و خوشبختانه بیماری‌هایی نظیر کزاز، فلج اطفال، سرخجه، تب مالت و گواتر در حال حاضر به‌واسطه اقدامات بهداشتی وجود ندارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ابراز نگرانی از افزایش جوان‌مرگی در استان تصریح کرد: یکی از راه‌های اصلی کاهش مرگ‌ومیر زودرس، شناسایی به‌موقع بیماری‌ها به‌ویژه سرطان‌هاست. در مراکز بهداشتی، افراد بالای ۳۰ سال از نظر فشار خون، قند خون و عوامل خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، اما وقتی مراجعه‌ای صورت نگیرد، این برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در مراکز جامع سلامت، ماماها گروه سنی ۳۰ تا ۶۰ سال را معاینه می‌کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک به سرطان پستان، اقدامات درمانی در مراحل اولیه آغاز می‌شود. همچنین برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم نیز در سطح استان در حال اجراست.

کوشا درباره پوکی استخوان نیز هشدار داد و گفت: با افزایش سن، خطر پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن بیشتر می‌شود. در همین راستا، مکمل‌های ویتامین D و کلسیم به‌صورت رایگان در مراکز بهداشتی در اختیار گروه‌های هدف قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به وضعیت سلامت روان در استان بیان کرد: طبق آمار، از هر چهار نفر یک نفر دچار نوعی مشکل روانی است. به همین دلیل، تمام مراقبان سلامت و بهورزان موظف‌اند در مراجعات، وضعیت سلامت روان افراد را بررسی کنند و در صورت نیاز، آنان را به روانشناس یا روانپزشک ارجاع دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با انتقاد از مراجعه مستقیم مردم به پزشکان متخصص گفت: مسیر صحیح دریافت خدمات درمانی، مراجعه اولیه به پزشک عمومی است. این موضوع هم به تشخیص درست کمک می‌کند و هم از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری می‌شود.

وی همچنین به فعالیت مراکز «سراج» در استان اشاره کرد و افزود: در این مراکز، مددکاران اجتماعی حضور دارند و نسخه‌نویسی اجتماعی انجام می‌شود. تاکنون نهمین مرکز سراج در شبستر راه‌اندازی شده و در اسکو نیز این مرکز فعال است و توسعه آن به سایر شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.

کوشا در پایان خاطرنشان کرد: تنها حدود ۲۵ درصد سلامت جامعه بر عهده نظام بهداشت و درمان است و بخش عمده آن به عوامل اجتماعی، فرهنگی و مشارکت مردم بازمی‌گردد. در حال حاضر ۳۰۰ مرکز خدمات جامع سلامت در استان فعال است و صد درصد جمعیت آذربایجان‌شرقی تحت پوشش شبکه بهداشت قرار دارند، اما برای اثربخشی این شبکه، مشارکت و مراجعه مردم ضروری است.