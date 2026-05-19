چالش کمبود بهورز در کمین نظام سلامت آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کوشا روز سهشنبه در جریان پایش شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق، ضمن اشاره به چالشهای جدی در حوزه تأمین نیروی انسانی، اظهار کرد: متأسفانه در قانون برنامه هفتم توسعه، سازوکار مشخص و مؤثری برای جذب نیروی بهورز پیشبینی نشده است که این موضوع، آینده ارائه خدمات در خانههای بهداشت را با خطر جدی مواجه میکند.
وی با ارائه آماری نگرانکننده افزود: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که در صورت عدم اصلاح رویهها، طی دو سال آینده با کمبود ۴۰۰ نفر نیروی بهورز در سطح استان آذربایجان شرقی روبرو خواهیم شد که این مسئله میتواند کیفیت مراقبتهای اولیه سلامت را تحتالشعاع قرار دهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد شبکه بهداشت و درمان چاراویماق را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: با وجود تمام کاستیها، وضعیت نیروی انسانی در این شهرستان نسبت به سالهای گذشته بهبود نسبی داشته و نظام ارجاع و استانداردسازی مراکز درمانی با موفقیت پیش رفته است؛ بهگونهای که هماکنون رضایت عمومی مطلوبی از خدمات ارائه شده در این منطقه محروم وجود دارد.
کوشا با اشاره به پیشرفتهای حوزه درمانی این شهرستان، به تشخیص زودهنگام مراحل اولیه سرطان در چاراویماق اشاره کرد و آن را نشانهای امیدوارکننده برای ارتقای سلامت عمومی دانست.
همچنین وی وضعیت خدمات دندانپزشکی در این منطقه را با وجود محدودیتها، مطلوب ارزیابی کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به عدم اعمال تعرفههای جدید در مراکز درمانی چاراویماق هشدار داد و خواستار بررسی فوری این موضوع شد.
وی با ابراز نگرانی از تداوم شیوع بیماری تب مالت، تصریح کرد: با وجود اقدامات پیشگیرانه، این بیماری همچنان به عنوان یکی از معضلات اصلی سلامت در این منطقه باقی مانده و نیازمند توجه ویژه و مداخلات جدیتر است.
گفتنی است، شهرستان چاراویماق با جمعیتی بالغ بر ۳۴ هزار و ۹۸ نفر، بهطور مستمر از خدمات خانههای بهداشت بهرهمند است که تداوم این روند در گرو رفع موانع جذب نیرو و تأمین زیرساختهای لازم خواهد بود.
