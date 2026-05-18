شناسایی ۴۰۰ مورد سرطان پستان در غربالگری زنان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، عهدیه ملکی ظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه و در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت با اشاره به وضعیت ابتلا به سرطان پستان اظهار کرد: بر اساس آمارها از هر هشت زن، یک نفر در طول عمر خود به سرطان پستان مبتلا میشود و در کشور ما نیز تقریباً هر ۲۰ دقیقه یک زن به این بیماری مبتلا میشود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش خیریهها در حوزه سلامت افزود: لازم است فعالیت خیریهها بیش از گذشته به سمت حوزه سلامت هدایت شود و همچنین ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمانها برای حمایت از برنامههای پیشگیری و درمان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ارائه آماری از برنامههای غربالگری در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۴۸ هزار و ۶۷۲ زن در استان آذربایجان شرقی تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند که در نتیجه آن ۴۰۰ مورد سرطان شناسایی شد.
ملکی ادامه داد: خوشبختانه تمامی موارد شناساییشده در مراحل یک و دو بیماری قرار داشتند که به دلیل تشخیص زودهنگام، شانس درمان در آنها بسیار بالا است.
وی همچنین به شایعترین سرطانها در استان اشاره کرد و گفت: در میان بانوان سرطان پستان و در میان آقایان سرطان روده بزرگ و پروستات شایعترین انواع سرطان هستند.
ملکی بهترین زمان برای انجام غربالگری سرطان روده بزرگ را سنین ۵۰ تا ۷۰ سال اعلام کرد و بر اهمیت مراجعه بهموقع برای انجام آزمایشهای غربالگری تأکید کرد.
رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان از یک دستاورد مهم در حوزه پیشگیری از تالاسمی خبر داد و خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته در استان آذربایجان شرقی هیچ کودک مبتلا به تالاسمی متولد نشده است.
