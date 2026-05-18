  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

شناسایی ۴۰۰ مورد سرطان پستان در غربالگری زنان آذربایجان شرقی

شناسایی ۴۰۰ مورد سرطان پستان در غربالگری زنان آذربایجان شرقی

تبریز ـ رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۴۸ هزار زن در استان غربالگری شدند که ۴۰۰ مورد سرطان پستان در مراحل اولیه شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عهدیه ملکی ظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه و در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت با اشاره به وضعیت ابتلا به سرطان پستان اظهار کرد: بر اساس آمارها از هر هشت زن، یک نفر در طول عمر خود به سرطان پستان مبتلا می‌شود و در کشور ما نیز تقریباً هر ۲۰ دقیقه یک زن به این بیماری مبتلا می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش خیریه‌ها در حوزه سلامت افزود: لازم است فعالیت خیریه‌ها بیش از گذشته به سمت حوزه سلامت هدایت شود و همچنین ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها برای حمایت از برنامه‌های پیشگیری و درمان مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ارائه آماری از برنامه‌های غربالگری در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۴۸ هزار و ۶۷۲ زن در استان آذربایجان شرقی تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند که در نتیجه آن ۴۰۰ مورد سرطان شناسایی شد.

ملکی ادامه داد: خوشبختانه تمامی موارد شناسایی‌شده در مراحل یک و دو بیماری قرار داشتند که به دلیل تشخیص زودهنگام، شانس درمان در آن‌ها بسیار بالا است.

وی همچنین به شایع‌ترین سرطان‌ها در استان اشاره کرد و گفت: در میان بانوان سرطان پستان و در میان آقایان سرطان روده بزرگ و پروستات شایع‌ترین انواع سرطان هستند.

ملکی بهترین زمان برای انجام غربالگری سرطان روده بزرگ را سنین ۵۰ تا ۷۰ سال اعلام کرد و بر اهمیت مراجعه به‌موقع برای انجام آزمایش‌های غربالگری تأکید کرد.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان از یک دستاورد مهم در حوزه پیشگیری از تالاسمی خبر داد و خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته در استان آذربایجان شرقی هیچ کودک مبتلا به تالاسمی متولد نشده است.

کد مطلب 6833780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها