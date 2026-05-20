افتتاح بخش ICU پیوند مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جعفری روحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز چهارشنبه در آیین افتتاح این بخش اظهار داشت: راهاندازی بخش ICU پیوند با چهار تخت، یک ضرورت برای تکمیل زنجیره درمان بیماران پیوندی و ارتقای ایمنی مراقبتهای پس از عمل است.
وی افزود: توسعه این ظرفیت، سرعت و کیفیت ارائه خدمات مراقبتهای ویژه به بیماران نیازمند پیوند را افزایش میدهد و به کاهش عوارض و بهبود نتایج درمان کمک میکند.
دکتر روحی با تأکید بر نقش تیمهای تخصصی گفت: موفقیت در حوزه پیوند حاصل همافزایی متخصصان، پرستاران و گروههای پشتیبان است و باید از این سرمایه انسانی صیانت شود.
معاون درمان دانشگاه در پایان ضمن قدردانی از اعضای تیم پیوند، با اهدای گل از تلاشهای آنان تقدیر و تشکر کرد.
در این آیین، رئیس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) ضمن تقدیر از حمایتهای همهجانبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای راهاندازی این بخش حیاتی، بر ضرورت اختصاص نیروی پرستاری متخصص و اعتبارات ویژه به بخش ICU پیوند اعضا تأکید کرد و آن را گامی مهم در ارتقای کمّی و کیفی خدمات پیوند در استان دانست.
دکتر فرزاد کاکایی به نمایندگی از اساتید پیوند اعضا به بیان مسائل و چالشهای پیشروی اتاق عمل و بخش پیوند پرداخت و با معاون درمان دانشگاه بهصورت تخصصی گفتگو کرد. معاون درمان دانشگاه نیز ضمن تقدیر از اقدامات شایسته و برجسته واحد پیوند مرکز، دستورات لازم در راستای برطرف کردن چالشهای مطرحشده و ارتقاء هرچه بیشتر خدمات پیوند اعضا در این مرکز را صادر نمود.
