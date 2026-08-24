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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

آغاز معاینات پزشکی زائران حج تمتع ۱۴۰۶ در آذربایجان‌شرقی

آغاز معاینات پزشکی زائران حج تمتع ۱۴۰۶ در آذربایجان‌شرقی

تبریز- معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی از آغاز فرایند معاینات و تعیین استطاعت جسمانی زائران حج تمتع سال ۱۴۰۶ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقاشی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پایش سلامت زائران پیش از اعزام به سرزمین وحی، اظهار کرد: عملیات معاینات پزشکی زائران حج تمتع ۱۴۰۶ از ابتدای مردادماه سال‌جاری توسط معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان آغاز شده و با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: در این طرح، پایش سلامت بیش از ۴ هزار زائر سهمیه استان در مرکز استان (تبریز) و شهرستان‌های سراب، بناب، آذرشهر، ملکان، مراغه، اسکو، مرند، شبستر، هشترود و بستان آباد در دستور کار قرار گرفته است.

نقاشی با بیان اینکه فرایند تعیین استطاعت جسمانی توسط تیمی متشکل از ۱۳ پزشک عمومی و متخصص صورت می‌گیرد، تصریح کرد: زائران در مراحل اولیه، معاینات دقیق پزشکی از جمله آزمایش‌های عمومی، رادیولوژی، نوار قلبی و اکوکاردیوگرافی را پشت‌سر می‌گذارند و در صورت لزوم، جهت بررسی‌های تکمیلی به متخصصین مربوطه ارجاع داده می‌شوند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: پس از تأیید نهایی وضعیت سلامت زائران توسط تیم پزشکی، پرونده‌های تکمیل‌شده جهت طی مراحل صدور ویزا و تداوم فرایند اعزام، به سازمان حج و زیارت ارسال می‌شود.

کد مطلب 6926209

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