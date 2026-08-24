به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقاشی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پایش سلامت زائران پیش از اعزام به سرزمین وحی، اظهار کرد: عملیات معاینات پزشکی زائران حج تمتع ۱۴۰۶ از ابتدای مردادماه سالجاری توسط معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان آغاز شده و با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: در این طرح، پایش سلامت بیش از ۴ هزار زائر سهمیه استان در مرکز استان (تبریز) و شهرستانهای سراب، بناب، آذرشهر، ملکان، مراغه، اسکو، مرند، شبستر، هشترود و بستان آباد در دستور کار قرار گرفته است.
نقاشی با بیان اینکه فرایند تعیین استطاعت جسمانی توسط تیمی متشکل از ۱۳ پزشک عمومی و متخصص صورت میگیرد، تصریح کرد: زائران در مراحل اولیه، معاینات دقیق پزشکی از جمله آزمایشهای عمومی، رادیولوژی، نوار قلبی و اکوکاردیوگرافی را پشتسر میگذارند و در صورت لزوم، جهت بررسیهای تکمیلی به متخصصین مربوطه ارجاع داده میشوند.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی تأکید کرد: پس از تأیید نهایی وضعیت سلامت زائران توسط تیم پزشکی، پروندههای تکمیلشده جهت طی مراحل صدور ویزا و تداوم فرایند اعزام، به سازمان حج و زیارت ارسال میشود.
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