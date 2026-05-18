آمار سقط جنین در منطقه کاشان ۲۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فاضل پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس آمار سامانه سیب و بر اساس خوداظهاری سه مدل سقط جنین وجود دارد، اظهار کرد: سقط خودبخودی(غیر ارادی)، سقط عمدی و سقط قانونی یعنی وقتی جان مادر و جنین در خطر است، انواع سقط جنین است.

وی با بیان اینکه برای سقط جنین های عمدی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل دو مرکز مشاوره نفس ایجاد شده است، ابراز کرد: از ابتدای شکل‌گیری این دو مرکز ۲۴۶ مشاور سقط جنین انجام گرفته است که با مشاورهای انجام شده ۲۲۶ مورد از سقط جنین یعنی بیش از ۹۲ درصد مراجعین از سقط جنین منصرف شده اند به نحوی که این مرکز جز مراکز برگزیده کشوری انتخاب شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ تعداد سقط جنین خود بخودی ۶۴۳ مورد بوده است، تصریح کرد: این مورد در سال گذشته به ۴۹۱ مورد رسید که نشان از کاهش حدود ۲۳ درصدی سقط جنین‌های خود به خودی است.

وی همچنین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ در منطقه کاشان و آران و بیدگل ۲۱ مورد سقط جنین عمدی داشتیم، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ این آمار به ۱۸ مورد رسیده است که نشان از کاهش ۱۴ درصدی است.

فاضل همچنین با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۳ در منطقه کاشان و آران و بیدگل ۱۵۱ مورد سقط جنین قانونی انجام شده است، گفت: در این موضوع در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۰۲ مورد سقط جنین قانونی بودیم که نشان از کاهش ۳۲ درصدی بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه در هر سه مورد سقط جنین آمال سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن کاهشی بوده است، افزود: با توجه به آمار ثبت شده در سامانه سیب در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۱۵ سقط جنین و در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۱۱ سقط جنین در هر سه شاخه انجام شده است که این نشان از کاهش حدود ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از خود بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: البته این آمار مربوط به موارد رسمی ثبت شده در سامانه سیب است و در مورد موارد خارج از سامانه اطلاعی در دست نیست.