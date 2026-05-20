غربالگری تغذیه ۱۰۵ هزار نفر در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، میرموسی میری‌نژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اجرای طرح غربالگری و مداخلات تغذیه‌ای را یکی از برنامه های مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرهای مختلف اعلام و با اشاره به اثربخشی قابل توجه آن در توسعه خدمات بهداشتی، اظهار کرد: رویکرد نظام سلامت مبتنی بر پیشگیری و ارتقای سواد سلامت است.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۰۵ هزار و ۲۸۴ نفر از گروه‌های سنی نوجوانان، جوانان، میان سالان و سالمندان توسط مراقبین سلامت و بهورزان در سطح شبکه‌های بهداشتی شهرستان مراغه تحت غربالگری تغذیه قرار گرفته اند، یادآور شد: این حجم از پوشش نشان‌دهنده استقرار مؤثر برنامه‌های مراقبت اولیه و حرکت نظام سلامت به سمت مداخلات پیشگیرانه و مبتنی بر شواهد است.

میری نژاد ادامه داد: در پی این غربالگری‌ها تعداد ۱۳ هزار و ۷۴ مورد مشاوره تخصصی توسط کارشناسان تغذیه ارائه شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به اصلاح الگوی غذایی، پیشگیری از سوءتغذیه و مدیریت اضافه‌ وزن بود و همچنین تعداد پنج هزار و ۷۱۹ مورد مشاوره اختصاصی برای افراد بالای ۱۸ سال مبتلا به اضافه‌ وزن و چاقی انجام شد که در چارچوب برنامه ملی کنترل بیماری‌های غیرواگیر تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ای حدود 55 درصد از افرادی که خدمات مشاوره تغذیه و رژیم‌درمانی دریافت کرده‌اند، به کنترل وزن و بهبود شاخص‌های مرتبط با سلامت دست یافته‌اند، گفت: این میزان موفقیت، بیانگر اثربخشی مداخلات تخصصی در سطح مراقبت‌های اولیه و نقش کلیدی آموزش و پیگیری مستمر در اصلاح سبک زندگی است.

میری نژاد با تأکید بر اهمیت خودمراقبتی در مدیریت چاقی، اظهار کرد: چاقی یک بیماری مزمن چندعاملی است که کنترل آن صرفاً با مداخلات کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و ارتقای خودمراقبتی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به تغذیه سالم، تحرک بدنی منظم و پایبندی به توصیه‌های کارشناسان تغذیه از ارکان اصلی موفقیت در کنترل وزن محسوب می‌شود.

به گفته وی نتایج به‌ دست‌ آمده نشان می‌دهد هرچه مشارکت فعال فرد در فرآیند مراقبت بیشتر باشد، احتمال دستیابی به نتایج پایدار نیز افزایش می‌یابد.

میری نژاد اضافه‌ وزن و چاقی را از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز بیماری‌هایی نظیر دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی- عروقی، فشار خون بالا و برخی سرطان‌ها دانست و ادامه داد: شواهد علمی معتبر نشان می‌دهد که کنترل وزن و حفظ شاخص توده بدنی در محدوده طبیعی، می‌تواند خطر ابتلا به سرطان‌هایی مانند سرطان پستان، روده بزرگ، آندومتر و برخی دیگر از بدخیمی‌ها را به طور معناداری کاهش دهد.

وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پیشگیرانه حوزه تغذیه در واقع سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های درمانی آینده و ارتقای کیفیت زندگی جامعه است و رویکرد دانشکده علوم پزشکی مراغه تقویت آموزش‌های جامعه‌محور، گسترش دسترسی عادلانه به خدمات مشاوره تغذیه و پایش مستمر شاخص‌های مرتبط با چاقی و سوءتغذیه است.