۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

هشدار هواشناسی سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، خیزش گرد و خاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار منطقه ای و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد در استان افزود: زمان شروع این هشدار ظهر چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) و پایان آن عصر پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود:وزش باد نسبتا شدید شمال غربی،خیزش گرد و خاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار منطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز چهارشنبه استان بوشهر و در روز پنجشنبه نیمه جنوبی استان خواهد بود.

وی یادآور شد: کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افق،احتمال خسارت به مزارع کشاورزی،احتمال تخریب سازه های موقت و سبک در اثر وزش باد از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم به ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران، احتیاط لازم در ترددهای برون شهری، احتیاط لازم در ترددهای دریایی و مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6833750

