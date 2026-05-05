  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار اواخر وقت سه شنبه (۱۵ اردیبهشت) و پایان آن اواخر وقت شنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت) ، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتی‌متر)، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز سه شنبه سواحل و فراساحل شمالی استان بوشهر،چهارشنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر با تمرکز بر سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی، پنجشنبه و جمعه سواحل و فراساحل استان بوشهر و شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطرغرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، احتمال کاهش دید و کیفیت هوا از مخاطرات این هشدار است.

وی یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6820555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها