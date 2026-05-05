هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار اواخر وقت سه شنبه (۱۵ اردیبهشت) و پایان آن اواخر وقت شنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت) ، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتی‌متر)، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز سه شنبه سواحل و فراساحل شمالی استان بوشهر،چهارشنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر با تمرکز بر سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی، پنجشنبه و جمعه سواحل و فراساحل استان بوشهر و شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطرغرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، احتمال کاهش دید و کیفیت هوا از مخاطرات این هشدار است.

وی یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.