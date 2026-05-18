به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که ایران از حق کامل غنیسازی اورانیوم برای اهداف صلحآمیز برخوردار است.
لاوروف در پاسخ به سؤال خبرنگار المیادین درباره مذاکرات ایران و آمریکا برای توقف تجاوز گفت: مسکو قصد دخالت در مذاکرات واشینگتن و تهران را ندارد و برای آنها آرزوی موفقیت میکند. روسیه از هر نتیجهای که آمریکا و ایران آماده پذیرش آن باشند، حمایت خواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش افزود: نیروگاه هستهای بوشهر موضوعی است که فقط به روسیه و ایران مربوط میشود و هرگز تحت هیچ تحریمی قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ما همکاری خود را با ایران ادامه میدهیم و طرح مربوط به نیروگاه بوشهر در کنار ساخت واحدهای انرژی اضافی در حال اجراست.
