۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

مشاور سابق اوباما: ترامپ شانس دیگری برای خروج از جنگ علیه ایران دارد

مشاور سابق اوباما خطاب به رئیس‌ جمهور آمریکا نوشت: ترامپ شانس دیگری برای خروج از جنگ علیه ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نصر مشاور سابق اوباما در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا نوشت: اکنون یک پیشنهاد جدید از سوی ایران مطرح شده است. ترامپ یک شانس دیگر برای خروج از جنگ از طریق مذاکره دارد.

مشاور سابق اوباما سپس اضافه کرد: این بار عامل آنچه او در چین شنیده و آموخته نیز به موضوع اضافه شده است.

این در حالیست که یک منبع پاکستانی پیشتر گفت که اسلام آباد شامگاه یکشنبه یک پیشنهاد اصلاح شده درباره پایان دادن به جنگ از جانب ایران به امریکا ارسال کرده است.

این منبع در پاسخ به سوال رویترز در خصوص اینکه آیا رفع اختلاف میان دو طرف طول خواهد کشید گفت: ما وقت زیادی نداریم.

وی اعلام کرد که واشنگتن و تهران به تغییر شروط خود ادامه می‌دهند.

در همین خصوص اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تهران در این مرحله بر پایان دادن به جنگ تمرکز کرده است.

