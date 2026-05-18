به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید به یک راه حل مسالمت آمیز برای جنگ ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران) دست یافت، این موضوع اولویت دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع از دستیابی ایران و ایالات متحده به زمینههای مشترک از طریق مذاکره شود.
وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: ما همچنان از تلاش های میانجیگرانه پاکستان در این مسیر حمایت می کنیم. ما به تلاش برای ایجاد روابط حسنه بین تهران و واشنگتن ادامه خواهیم داد و از حسن نیت قطر، مصر و عربستان سعودی در این زمینه قدردانی میکنیم.
هاکان فیدان، در ادامه خاطرنشان کرد: ما حمله (رژیم) اسرائیل به ناوگان صمود را محکوم میکنیم و آن را مسئول امنیت شهروندان خود و فعالان حاضر در ناوگان میدانیم. ما حمله به ناوگان آزادی را محکوم میکنیم و آن را دزدی دریایی و نقض قوانین بینالمللی میدانیم. (رژیم) اسرائیل همچنان آتش بس را نقض کرده و ورود کمک ها به غزه را محدود میکند. امنیت شرکت کنندگان در ناوگان صمود اکنون در اولویت است و ما با تمام کشورهایی که فعالانی در این ناوگان دارند در تماس هستیم.
