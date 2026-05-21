به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد: آمادهایم تا به تهران و واشنگتن در اجرای راه حل های موجود در مورد اورانیوم غنی شده کمک کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: ایران به تنهایی باید در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم خود تصمیم بگیرد. مسئله تهران فقط از طریق کانال های دیپلماتیک و با در نظر گرفتن منافع تهران قابل حل و فصل است.
این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر در نشست خبری تأکید کرده بود: آمریکایی ها به انتقال اورانیوم (غنی شده ایران) به آمریکا اشاره کرده اند، اما این مسئله هیچ گاه بهعنوان گزینه تهران در مذاکرات مطرح نبوده است. حق ایران برای توسعه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای کاملا تثبیت شده و غیرقابل نقض است. همچنین، حق ایران برای غنیسازی اورانیوم را نمی توان در پاسخ به خواستهها، سیاستها یا هشدارهای کشورهای خاص، مورد تردید قرار داد یا محدود کرد. تنها مردم ایران میتوانند تصمیم بگیرند که چگونه در مورد حق غنیسازی اورانیوم خود عمل کنند. روسیه کاملاً آماده است تا تمام حمایت ها و کمک های لازم را به همه طرفهای مرتبط در اجرای هرگونه راهحلی که ممکن است حاصل شود، ارائه دهد.
