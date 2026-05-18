پزشکیان: خیام تجسم عینی تلاقی «علم و اندیشه جهانی» با «ادب ایرانی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسب روز بزرگداشت خیام ضمن گرامی داشت این روز، بیان کرد: امید است که نسل امروز با الگوپذیری از این امیر عرصه دانش و اندیشه، در مسیر تولید علم و پاسداشت فرهنگ ایران، قدمهای استوار بردارد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
حکیم خیام نیشابوری، نهتنها شاعری بلندآوازه بلکه تجسم عینی تلاقیِ شکوهمند «علم و اندیشه جهانی» و «ادب ایرانی» است؛ نابغهای که در سپهر دانش جهان، با نگاه ژرفبین خود ابعاد گوناگونی از حقیقت هستی را به تصویر کشید: در پیشگاه ریاضیات و هندسه؛ با حل معادلات درجه سوم و ابداع اصول هندسه نااقلیدسی، فراتر از زمانه خود ایستاد و نام ایران را بر تارک تاریخ علوم پایه حک کرد. در ساحت نجوم و گاهشماری؛ با طراحی و تدوین «تقویم جلالی»، دقیقترین گاهشماری جهان را به بشریت هدیه داد تا نشان دهد ایرانیان نظم ریاضی جهان را بهخوبی میشناسند. در آینه حکمت و فلسفه؛ با نگاهی کلاننگر و خردورزانه، انسان را به تأمل در راز هستی، غنیمت شمردن دم و توجه به گذر زمان فراخواند. در قلمرو شعر و ادبیات؛ با رباعیات عمیق و سحرانگیز خود، فلسفه را به زبان توده مردم درآورد و جهانیان را شیفته و حیران قلم موجز و پرمعنای خود ساخت.
روز بزرگداشت خیام، روز بزرگداشت خردورزی، پژوهش علمی و آزاداندیشی است. امید است که نسل امروز با الگوپذیری از این امیر عرصه دانش و اندیشه، در مسیر تولید علم و پاسداشت فرهنگ ایران، قدمهای استوار بردارد.
این روز گرامی را به جامعه ادبی، علمی، دانشگاهی و تمامی شیفتگان فرهنگ اصیل ایرانی تبریک عرض نموده و توفیق همگان را در مسیر دانایی از درگاه ایزد منان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران
