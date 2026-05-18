پزشکیان: اگر در شرایط جنگی هستیم، باید آرایش جنگی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رییس جمهور در گردهمایی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: دشمن ناجوانمردانه رهبر، فرماندهان، وزرا و دانش‌آموزان و مردم ما را ترور کردند.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی ها، افزود: شجاعت‌ها، شهامت‌ها، شهادت‌ها و تلاش‌هایی که در کشور تمام صنوف مختلف، نیروهای امنیتی، نظامی، هوانیروز و نیروی انتظامی همگی در حال انجام آن هستند، توسط شما روایت‌سازی می‌شود.

رییس جمهور گفت: ما وظیفه داریم در خدمت مردم باشیم، در صحنه حضور یابیم و خدمتگزار ملت عزیزمان باشیم و اینکه انسان شهید شود یا اقدامی علیه او انجام دهند، فوز بزرگی است.

وی ادامه داد: ما می‌جنگیم و واقعیت موجود این است که آن‌ها ناجوانمردانه آمدند و رهبر ما را شهید کردند که این اقدام با هیچ منطق علمی، قانونی و حقوق بشری سازگار نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات موجود در کشور ، عنوان کرد: در اینکه در داخل کشور مشکلات و مسائلی داریم و خواهیم داشت هیچ شکی نیست، اما هیچ وجدان بیداری اجازه نمی‌دهد و نمی‌تواند بپذیرد که یک قدرتی بیاید و بچه‌های بی‌گناه را پاره‌پاره کند. هیچ وجدان و هیچ انسانی نمی‌تواند بپذیرد که چنین رفتاری با همگان صورت گیرد.

رئیس‌جمهور در ادامه متذکر شد: نمی‌توان هم‌زمان هم در پی اهداف دنیوی بود و هم رضایت الهی را طلب کرد؛ لذا باید روحیه مجاهدت و ایستادگی برای اهداف عالی را در ذهن ایرانیان زنده کنیم. از سویی هر صدایی که به نام مذهب موجب تفرقه شود، باید طرد شود. با این حال باید واقعیت‌ها را نگریست؛ این‌گونه نیست که ما هیچ آسیبی ندیده باشیم.

‌پزشکیان گفت: اگر در شرایط جنگی هستیم، باید آرایش جنگی بگیریم. مراکز متعددی از جمله نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و فولاد مبارکه هدف قرار گرفته‌اند. نباید به دروغ ادعا کنیم که هیچ مشکلی نداریم و دشمن در حال نابودی است. همچنین مسئولان باید صادقانه با جامعه سخن بگویند و از ارائه تصویر کاذب مبنی بر شکوفایی مطلق ما در برابر نابودی طرف مقابل پرهیز کنند. ما نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

‌رئیس‌جمهور عنوان کرد: ما خود را فریب نخواهیم داد. بنده به عنوان یک انسان در برابر هیچ قدرتی کُرنش نخواهم کرد و عزت و پایداری را قربانی راحت‌طلبی دنیوی نمی‌کنم. با این حال، اداره امور کشور نیازمند تدبیر و همبستگی است.

وی بیان کرد: تعالیم دینی بر حفظ پیوندها و پرهیز از تقابل با یکدیگر تأکید دارند. در وضعیت کنونی، اصلاح الگوی مصرف، تعدیل توقعات و اتحاد برای ایستادگی ضرورت دارد.

‌رئیس‌جمهور اظهار کرد: باید از توانمندی تمامی ساکنان این سرزمین، فارغ از زبان، نگاه، قومیت و جنسیت، برای استقلال و سربلندی کشور بهره برد. به جای اجبار به اطاعت محض از سیاست‌گذاری‌های یک‌جانبه، باید اجازه نقش‌آفرینی به همگان داده شود.

وی افزود: مشکل اصلی ناشی از عدم پایبندی به آموزه‌های اصیل است. ما به زیارت پیشوایان رفتیم اما در مسیر آنان گام برنداشتیم. اگر به درستی عمل می‌کردیم، دچار بحران‌های فعلی نمی‌شدیم.

وی ادامه داد: طمع دشمنان بر ایجاد تفرقه میان اقوام و سوءاستفاده از مشکلات داخلی معطوف شده است تا از این طریق موجبات فروپاشی کشور را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، نباید با رویکرد دستوری با مردم سخن گفت؛ زیرا ادبیاتی که صرفاً بر اطاعت تأکید دارد، موجب قساوت قلب و دوری جامعه از حاکمیت می‌شود.

وی افزود: حتی پیامبر نیز مأمور بود با نرم‌خویی مردم را گرد آورد، از خطاهایشان درگذرد و با آنان مشورت کند. هیچ تصمیمی بدون مشاوره پیش نمی‌رود و بدون مشارکت مردم، اهداف محقق نخواهد شد.

‌پزشکیان با اشاره به نقش روابط عمومی ها، گفت: روابط عمومی‌ها نقش بزرگی در انتقال مفاهیم ایثارگری دارند. دروغ بدترین گناه است و شیطان بر کسانی نازل می‌شود که به نشر اکاذیب می‌پردازند.

وی ادامه داد: اگر روایت‌های نادرستی به جامعه منتقل کنیم، رفتاری شیطانی انجام داده‌ایم. برای اتحاد و ناامیدی دشمن، باید با مردم صادقانه رفتار کنیم و بپذیریم که تمامی شهروندان، اعم از زن و مرد، باید بر اساس شایستگی و توانمندی خود ارتقا یابند.

‌رئیس‌جمهور عنوان کرد: بنده معتقد نیستم که تنها اطرافیان ما توانمند هستند؛ پیش از این نیز بنده تنها یک نماینده بودم و برخی ذهنیت‌های بسته مانع کار می‌شدند. اکنون همه شما مشاوران من هستید و هر فرد در هر جایگاهی باید اختیار داشته باشد تا برای حل مشکلات مملکت بر اساس سیاست‌های کلی تصمیم بگیرد، اجرا کند و پاسخگو باشد.

‌رئیس‌جمهور اظهار کرد: مشکلات اخیر با تفویض اختیار به استانداران و مدیران حل شد؛ لذا هرچه بیشتر مسئولیت‌ها را واگذار کنیم، امور بهتر اصلاح می‌شوند. در عین حال کشور سرشار از نیروهای خلاق و مبتکر است و نباید آن‌ها را از میدان خارج کرد.

وی افزود: دولت به دنبال توسعه مشارکت مردمی و بازی دادن به صنوف و نهادهای مدنی است. ما موظفیم موانع را از پیش پای مردم برداریم، نه اینکه خود مانع‌تراشی کنیم. ‌ما دست نیاز به سوی تمامی گروه‌هایی که می‌توانند به پایداری و توانمندی کشور کمک کنند، دراز کرده‌ایم. در حوزه انرژی، مصرف برق ما ۳ برابر اروپایی‌هاست و اگر این روند اصلاح نشود، در تابستان و زمستان با بحران مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: مصرف نادرست منجر به قطع برق و گاز کارخانه‌ها و در نتیجه بروز مشکلات اقتصادی، بیکاری و گرانی می‌شود که پیامد آن به تمام جامعه خواهد رسید.

‌رئیس‌جمهور عنوان کرد: در حوزه سوخت، قدرت تولید بنزین ما روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر است، در حالی که نیاز کشور ۱۵۰ میلیون لیتر اعلام شده است. باید برای ناترازی ۵۰ میلیون لیتری بنزین در روز، با مدیریت صحیح و همکاری مردم چاره‌جویی کنیم.

وی افزود: دشمنان با موشک و هواپیما نمی‌توانند کشوری را تسخیر کنند، اما با ایجاد تفرقه و درگیری داخلی قادرند یک جامعه را فرو بپاشند. ما باید برای حفظ وحدت و انسجام ملی تلاش کنیم تا طمع بیگانگان قطع شود.

‌پزشکیان گفت: روابط عمومی‌ها باید حقایق را بازگو کرده و روایتی ارائه دهند که نشان دهد با عزت به مسیر خود ادامه می‌دهیم و ما باید از حقوق کشور با قدرت و پشتوانه مردمی دفاع کنیم.