به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه آیین عزاداری مردم یاسوج با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: این ایام را به همه مردم عزیز کشورمان و همچنین مسلمانان سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط اخیر کشور افزود: واقعیت این است که ما در شرایط جنگی قرار گرفتیم که بر کشور تحمیل شد، اما با رشادت‌ها و ایستادگی آحاد مردم، از این مقطع عبور کردیم و معتقدم برندگان اصلی این میدان مردم بودند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اگر همراهی مردم نبود، خدمتگزاران آنان در حوزه‌های مختلف، قوای سه‌گانه و مجموعه حاکمیت نمی‌توانستند به این موفقیت‌ها دست پیدا کنند.

هاشمی مهم‌ترین ضرورت امروز کشور را حفظ انسجام داخلی دانست و گفت: موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، حفظ وحدت و همدلی در جامعه است.

وی تاکید کرد: حتی اگر نقدی موجه وجود داشته باشد، امروز زمان طرح مسائلی که موجب تضعیف انسجام ملی شود، نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد همراهی، هم‌راستایی و همدلی بسیار خوبی در کشور هستیم و این یک اتفاق بزرگ و مبارک برای ایران اسلامی محسوب می‌شود و هیچ‌کس، چه مسئولان و چه مردم، نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که این وحدت و همبستگی خدشه‌دار شود.

وی بیان کرد: گاهی برخی اظهارات از روی دلسوزی مطرح می‌شود، اما باید مراقب باشیم؛ زیرا کشور در مقطع حساسی قرار دارد و هرگونه بی‌توجهی که موجب ایجاد اختلال در وحدت و همراهی ملی شود، می‌تواند آثار زیانباری به دنبال داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه ایران اسلامی از این شرایط با اقتدار عبور کرده است، افزود: به گواه مردم و بسیاری از ناظران و تأثیرگذاران در سطح جهان، ایران از این مقطع دشوار سربلند و پرافتخار خارج شد.

وی با اشاره به شرایط پساجنگ گفت: اکنون باید تمرکز کشور بر بازآرایی ظرفیت‌ها، بازسازی و توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز عنوان کرده‌اند، امروز جهاد اکبر ما تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات مردم است و همه باید در این مسیر با هم‌افزایی، هماهنگی و همراهی حرکت کنیم.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همدلی و انسجام، زمینه تحقق اهداف کشور و رفع مشکلات مردم بیش از پیش فراهم شود.