به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی برای مقابله با اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و صیانت از حقوق عامه و بنا بر دستور حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد با مخلان امنیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جریان بازرسی‌های مشترک، یک انبار محل نگهداری غیرقانونی کالاهای اساسی شناسایی شد که در آن تعداد هزار حلب روغن خوراکی خارج از شبکه رسمی توزیع دپو شده بود.

پس از کشف این اقلام، دستگاه قضایی ضمن تشکیل پرونده تخلف، نسبت به پلمب انبار اقدام کرد و کالاهای مکشوفه نیز برای بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، توقیف شد.

گفتنی است پرونده قضایی این موضوع در حال حاضر در مرحله بررسی برای تعیین تکلیف نهایی و برخورد قانونی با متخلفان قرار دارد. دستگاه قضایی استان لرستان تأکید دارد با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در بازار کالاهای اساسی به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.