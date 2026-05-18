احداث ۵ مخزن زیرزمینی و احیای قنات قیطریه در منطقه یک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقبین، بعد از ظهر دوشنبه، در مراسم تبادل همکاری میان شهرداری منطقه یک و سازمان آب و فاضلاب، از احداث پنج مخزن زیرزمینی و احیای مسیر یک قنات در محدوده قیطریه خبر داد.
وی با تأکید بر مدیریت علمی آبهای سطحی گفت: این موضوع با همکاری معاونت خدمات شهری و با توجه به سرانه بالای فضای سبز در شمیرانات، به طور جدی دنبال میشود.
شهردار منطقه یک تهران افزود: بر اساس تأکید شهردار تهران در جلسات اخیر، مجموعه مدیریت شهری باید در زمینه بازچرخانی آب به الگویی برای سایر بخشها تبدیل شود.
حقبین با اشاره به پیشنهاد شهرداری تهران برای استفاده از آب شور تصریح کرد: از معاونت مالی خواسته شده این طرح هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود. خوشبختانه با همراهی سازمان آب و فاضلاب، این طرحها از مرحله ایده خارج و عملیاتی شدهاند.
وی با اشاره به فرهنگسازی برای شهروندان تأکید کرد: با بهرهگیری از تبلیغات محیطی و ظرفیتهای اطلاعرسانی، مردم به استفاده از شیوههای نوین مدیریت مصرف تشویق میشوند.
شهردار منطقه یک تهران در پایان با یادآوری محدودیت ذخایر آبی در فصل گرم سال خاطرنشان کرد: صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت اجتنابناپذیر است. امیدواریم این همکاری مشترک به الگویی موفق در سطح شهر تبدیل شود.
نظر شما