۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

 همایش ملی بهره‌وری خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی بهره‌وری ایران در نظر دارد بیستمین همایش ملی بهره‌وری را با درک شرایط ویژه کشور و در چارچوب رویکرد اکوسیستمی به بهره‌وری، به‌صورت پلتفرمی و با شعار «ایران پایدار از مسیر بهره‌وری» در بازه زمانی اول تا ۱۲ خرداد ماه برگزار کند.

کاهش اتلاف و بهینه‌سازی مصرف، بهره‌وری و تاب‌آوری ملی، نوآوری در محصول و فرایند، چابک‌سازی دولت، بهره‌وری خدمات عمومی، تخصیص منابع مبتنی بر بهره‌وری، تمرکززدایی در نظام تصمیم‌گیری و استقرار حاکمیت شرکتی از محورهای این همایش هستند.

برگزاری نشست‌های تخصصی، تولید مقاله، یادداشت و گزارش، تولید محتوای چندرسانه‌ای (کلیپ، عکس، موشن‌گرافی، اینفوگرافی و...) و ارائه محصولات بخش‌های اصلی این رویداد را تشکیل می‌دهند.

گفتنی است، از عموم مردم، دانشگاهیان، فعالان رسانه و ذی‌نفعان بهره‌وری کشور برای مشارکت در این رویداد ملی دعوت به عمل آمده است و در این همایش از دستگاه‌ها، سازمان‌ها، افراد، اقدامات و آثار برگزیده در سطح ملی تقدیر خواهد شد.

بر این اساس، علاقه‌مندان برای مشارکت در همایش و ارسال آثار می‌توانند از اول تا دوازدهم خردادماه به نشانی inpconf.ir مراجعه کنند.

طیبه بیات

