شجاعی: انقلاب اسلامی بخشی از روند تحقق حاکمیت جهانی دین الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شجاعی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه شهدای اراک اظهار کرد: ایران با وجود ۴۷ سال تحریم، امروز به قدرتی اثرگذار تبدیل شده و بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای راهبردی خود ناگزیر از تعامل با جمهوری اسلامی هستند.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایات، تحقق حاکمیت الهی در جهان نیازمند شکل‌گیری ملتی برخوردار از قدرت، امنیت و ظرفیت فرهنگی برای تبیین حقیقت دین و ولایت است.

شجاعی تصریح کرد: انقلاب اسلامی تنها یک تحول سیاسی نیست، بلکه حرکتی تمدنی در مسیر زمینه‌سازی برای ظهور و تحقق حاکمیت جهانی اسلام است و ملت ایران در این مسیر رسالتی فراتر از مرزهای جغرافیایی بر عهده دارند.

مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی، هنری منتظران منجی ادامه داد: ملت ایران در این مدت تنها از کشور خود دفاع نکردند، بلکه در حال رقم‌زدن تحولی تمدنی در جهان هستند و ایستادگی آنان، مسیر تاریخ را به سمت حاکمیت دین الهی تغییر داده است.

وی تاکید کرد: ایستادگی ملت ایران موجب شده بسیاری از ملت‌های جهان، جمهوری اسلامی را به عنوان پرچم‌دار عدالت‌خواهی و مقابله با صهیونیسم و استکبار بشناسند.

حجت‌الاسلام شجاعی افزود: امروز در بسیاری از کشورهای جهان، مردم با در دست داشتن پرچم ایران و سر دادن شعارهای فارسی، از مقاومت ملت ایران حمایت می‌کنند.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به اظهارات برخی اندیشمندان و تحلیلگران بین‌المللی بیان کرد: برخی تحلیلگران و اندیشمندان بین‌المللی، جمهوری اسلامی را نماد امید ملت‌های مستقل و مؤثرترین جریان مقابله با نظام سلطه و صهیونیسم جهانی می‌دانند.

حجت‌الاسلام شجاعی افزود: دشمن با ایجاد اختلاف و ناامیدی به‌دنبال تضعیف انسجام ملی است اما مردم باید با حفظ وحدت و مطالبه‌گری منطقی، در مسیر تقویت منافع کشور و تحقق مطالبات به‌حق حرکت کنند.

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل دینی گفت: قرآن کریم پیروزی‌ها را از جانب خداوند می‌داند و تأکید دارد انسان نباید دچار خودبینی شود چراکه همه موفقیت‌ها و دستاوردهای ملت ایران نیز جلوه‌ای از نصرت الهی است و غفلت از این حقیقت می‌تواند زمینه‌ساز آسیب و انحراف شود.

وی تصریح کرد: قدردانی از تلاش نیروها و اقشار مختلف جامعه ضروری است اما حمد و ستایش حقیقی تنها شایسته خداوند است؛ زیرا همه قدرت‌ها و پیروزی‌ها از اراده الهی سرچشمه می‌گیرد.

حجت‌الاسلام شجاعی افزود: حضور ملت ایران در صحنه صرفاً دفاع از منافع ملی نیست بلکه حرکتی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی برای حاکمیت عدالت و وعده الهی در جهان است.