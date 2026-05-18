به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در برنامه زنده تلویزیونی «صف اول» که از شبکه خبر پخش شد، با اشاره به حملات دشمن علیه آثار تاریخی و تمدنی ایران در جریان جنگ رمضان، اظهار کرد: کشوری در جنگ به آثار تاریخی و تمدن حمله میکند که خود فاقد تمدن است.
او با تاکید بر عمق تاریخی و ریشههای تمدنی ایران افزود: ایران سرزمینی با پیشینه عمیق فرهنگی و تمدنی است؛ بهگونهای که قدمت درختان چنار مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، از عمر آمریکا بیشتر است. دشمن تصور میکرد با بمباران آثار تاریخی میتواند به هویت و تمدن ایران آسیب وارد کند، در حالی که تمدن ایرانی، ریشهدار، زنده و ماندگار است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به خسارات وارده به میراث تاریخی کشور در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: متأسفانه ۱۴۹ بنای تاریخی در حدود ۲۰ استان کشور آسیب دیدند که بیشترین میزان خسارت مربوط به استان تهران بود.
او در ادامه از آغاز پویش ملی مشارکت مردمی برای مرمت آثار تاریخی خبر داد و گفت: از همه ایرانیان شریف و دغدغهمند دعوت میکنیم به این پویش ملی بپیوندند تا با مشارکت عمومی، روند احیای آثار آسیبدیده با قدرت بیشتری دنبال شود.
صالحیامیری همچنین از تدوین و مستندسازی پرونده جنایات دشمن علیه میراثفرهنگی ایران خبر داد و افزود: تمامی اسناد، مدارک و شواهد مربوط به تعرض به آثار تاریخی گردآوری شده و از طریق مجامع و سازمانهای بینالمللی، روند حقوقی ثبت و پیگیری این جنایات را دنبال خواهیم کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب، این اقدام را یکی از تاریکترین جنایات معاصر آمریکا توصیف کرد و گفت: پس از هیروشیما و ویتنام، امروز شاهد سومین جنایت بزرگ آمریکا در میناب هستیم. بمباران مدرسه شجره طیبه، لکه ننگی تاریخی برای رژیم آمریکا خواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از طراحی مجموعهای از برنامههای داخلی و بینالمللی برای تبیین ابعاد این فاجعه خبر داد و افزود: نخستین گام در این مسیر، ایجاد موزه مدرسه میناب در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد خواهد بود تا روایت این جنایت برای تاریخ ثبت شود.
صالحیامیری در ادامه با گرامیداشت یاد برادران امیدوار، از آنان بهعنوان نماد هویت، خودباوری و جهاننگری ایرانی یاد کرد و گفت: امروز از دو تندیس زندهیادان عیسی و عبدالله امیدوار رونمایی شد، اما باور دارم که سبک زندگی، تلاش و اندیشه این دو برادر باید در متون آموزشی و کتب درسی کشور جای گیرد.
او همچنین با اشاره به وضعیت سفرهای داخلی در ایام نوروز و دوران جنگ رمضان اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، شاهد ثبت تصویری درخشان از انسجام و پویایی جامعه ایرانی در حوزه گردشگری بودیم؛ بهطوری که بیش از ۲۹ میلیون و ۷۰۳ هزار سفر نوروزی در کشور انجام شد و حدود ۴ میلیون ۷۰۰ هزار نفر نیز به روستاها و اقامتگاههای بومگردی سفر کردند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر نقش جوامع محلی در مدیریت شرایط بحرانی افزود: روستاییان ایران با میزبانی شایسته از گردشگران، تصویری ممتاز از همبستگی، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ ایرانی را به نمایش گذاشتند.
او در ادامه، تحلیل اجتماعی و راهبردی خود از جنگ رمضان را تشریح کرد و گفت: از این جنگ دو تصویر متفاوت وجود دارد؛ تصویر نخست، تخریب زیرساختها و ساختمانهاست، اما تصویر دوم که اهمیت بیشتری دارد، ظهور و تقویت عناصر اجتماعی و سرمایه ملی است.
صالحیامیری افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و حوادث دیماه، جامعه ایران وارد مرحلهای تازه شد و با آغاز جنگ رمضان، شاهد شکلگیری یک انقلاب معرفتی در کشور بودیم؛ انقلابی که همدلی و انسجام ملی را به شکلی کمنظیر تقویت کرد.
او با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور در روز ۹ اسفند اظهار کرد: تصور دشمن این بود که با حذف فرماندهان و مسئولان ارشد، ساختار نظام دچار فروپاشی خواهد شد، اما نتیجه کاملاً معکوس شد و ما شاهد شکلگیری یک جریان اجتماعی بزرگ بودیم؛ جریانی که میتوان آن را سهگانه «خیابان، میدان و دولت» نامید.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: این سطح از سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، پس از رحلت حضرت امام(ره) بیسابقه است و نشان میدهد ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی میرسد.
او همچنین تغییر نگاه افکار عمومی جهان نسبت به ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ رمضان دانست و گفت: امروز تصویر متفاوتی از ایران در جهان شکل گرفته است؛ تصویری مبتنی بر اقتدار، تابآوری، هویت تمدنی و انسجام اجتماعی.
صالحیامیری با بیان اینکه «هژمونی آمریکا در جنگ رمضان شکست خورد و فرو ریخت»، افزود: در دوران پساجنگ، با ایران جدیدی مواجه خواهیم بود؛ ایرانی که توأمان از قدرت سخت و قدرت نرم برخوردار است و میتواند جایگاه تمدنی و ژئوپلیتیکی خود را با اقتدار بیشتری تثبیت کند.
او در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران قدردان همه شهدای عزیز است؛ شهدایی که امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری آنان است. ما در برابر مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و رهبر شهید انقلاب، با نهایت احترام و افتخار سر تعظیم فرود میآوریم.
