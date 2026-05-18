به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی بخش ویژه خارگ اظهار کرد: اطلاع‌رسانی یکی از ارکان مهم مدیریت در جامعه امروز است و عملکرد دستگاه‌ها و خدمات انجام شده باید به‌صورت شفاف، دقیق و مستمر برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی جزیره خارگ افزود: خارگ به‌عنوان قلب تپنده صادرات نفت کشور، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی برخوردار است و همین مسئله، ضرورت توجه به حوزه اطلاع‌رسانی و انعکاس خدمات انجام شده در این جزیره را دوچندان می‌کند.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی در حال انجام است که لازم است با همکاری رسانه‌ها و شورای اطلاع‌رسانی به شکل مناسب برای افکار عمومی بازگو شود.

حسین‌پور با تأکید بر نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی تصریح کرد: انعکاس اقدامات و خدمات نظام و دولت، ضمن افزایش سرمایه اجتماعی، موجب تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه خواهد شد.

در پایان این نشست، از سوی بخشدار ویژه خارگ، حامد عرب‌زاده دبیر شورای اطلاع‌رسانی بخش ویژه خارگ، به‌پاس عملکرد و تلاش‌های وی در حوزه اطلاع‌رسانی و هماهنگی رسانه‌ای، مورد تقدیر قرار گرفت.