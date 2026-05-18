برگزاری مراسم یادبود شهید رئیسی و شهدای خدمت به مدت ۳ شب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری اعلام برنامه های بزرگداشت شهدای خدمت با حضور حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نمایندگان اصحاب رسانه، صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دفتر مرکزی این شورا برگزار شد.
حجت الاسلام میرتاج الدینی در ابتدای نشست، با اشاره به ویژگی های برجسته اخلاقی و الگوی حکمرانی شهید آیت الله دکتر رئیسی ودیگر شهدای خدمت گفت: بزرگداشت این شهدای گرانقدر در واقع ارج نهادن و تکریم اندیشه و فرهنگ آنان است که با همکاری حدود ۴۰ دستگاه و نهاد در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرایی می شود.
وی با اشاره به شرایط سخت جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان گفت: ملت ایران در بیش از دو ماه، داغهای بسیار سنگینی را تحمل کرد؛ بهویژه شهادت قائد اعظم امام خامنه ای، رهبر بزرگوارمان که معمار تربیت این مردم هستند. مردمی که مطابق فرمایش ایشان ، در روزهای سخت مبعوث می شوند و در جریان حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونی ، حقیقتاً ، مردم مبعوث شده و حدود ۸۰ شب است که در خیابان ها و میادین حضور داشته و در غم شهادت قائد شهید عزاداری کرده و با رهبر جدید خود ، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای بیعت داشته و همه گونه حمایت خود را از رزمندگان غیور خود در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور عزیز ایران اعلام داشته اند. پرچم گردانی هر شب ملت در میدانها و خیابان های شهرها ، اعلام وفاداری به آب و خاک و دفاع از مرزهای آبی و خاکی این کشور است.
حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به فرمایشی از امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای گفت: امام شهیدمان فرمودند: این شهدا اهل تقوا،صداقت،تواضع و کار بی منت بودند ، این پرواز نماد جهاد در راه خدمت به مردم بود و شهادت آن عزیزان،نشان دهنده اخلاص و ایمان شان است.
وی اضافه کرد: تکریم سیره نظری و عملی و تفکر شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت را اگر الگو و سرمشق قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می شود.سالگرد این شهدا یک مراسم ساده نیست، بلکه نشان دهنده دلبستگی به ارزشهای والای شهدا و تکریم اندیشه و فرهنگ خدمت رسانی است که برکات و اهداف بسیار ارزشمندی را به دنبال دارد. بنابراین برگزاری شایسته این بزرگداشت، رسالت و مسئولیت خطیر و مهمی است.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، هدف از بزرگداشت این شهدا در شرایط امروز جامعه را مهم دانسته و تصریح کرد: با وجود شهدای گرانقدری که در جنگ سوم تقدیم کردیم ، از امام شهید تا فرماندهان ارزشمند و مردم غیور ، بویژه شهادت ۱۶۸ دانش آموز مظلوم میناب و شهدای ناوچه دنا ، اگر چه ارزشمند بوده اما این مسوولیت ما را در یادآوری خدمت صادقانه و شهادت مظلومانه شهید جمهور آیت الله رئیسی و یاران شهیدش ، مصمم تر می کند. به همین دلیل با توجه به دلبستگی های ملت عزیزبه منش و رفتار و کردار شهید رئیسی ، موضوع بزرگداشت سالگرد آنان را مهم دانسته و بیان کردند؛ در شرایط امروز، به شناخت راه و مسیر روشن و فروزان شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت نیازمندیم و باید منظومه فکری و اندیشه و راه و روش ما برای حرکت در مسیری باشد که باید طی کنیم. سیره ، اندیشه و رفتار حکیمانه این شهدا، همواره راهگشا خواهد بود.
حجت الاسلام میرتاج الدینی اظهار داشت: یکی از ویژگی های اخلاقی شهید آیت الله رئیسی، مردمی بودن، ساده زیستی و خدمت رسانی به مردم بود به همین دلیل لازم است در مراسم سالگرد شهادت ایشان از ظرفیت و مشارکت نیروهای مردمی استفاده گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: سالگرد شهادت شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت فرصت مناسبی است که این ویژگی ها و خصوصیات ارزنده به عنوان الگو و تفکری ممتاز و سیره عملی در جامعه ترویج شده و با مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم در این خصوص فرهنگ سازی شود.
حجت الاسلام میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه شهدا چراغ فروزان راه عزت و رسیدن به سعادت هستند و پیام آنان نهراسیدن از دشمن است گفت: شهید رئیسی یک مدیر ارشد در تراز جمهوری اسلامی بود و مردم پیام این شهدا را به خوبی دریافت کردند و در میادین با الگو گرفتن از این شهدا ادامه راه آنان را خواستار هستند.
وی گفت: از روز سه شنبه تا پنج شنبه (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت) به مدت سه شب و مصادف با هشتادمین شب تجمعات شبانه مردم مبعوث شده و انجام نذورات مردمی و فعال شدن مواکب و خیرات مردمی به نیت شهدای خدمت بویژه شهید رئیسی ، شاهد برپایی مراسم هایی خواهیم بود. حضور خانواده شهدا ، شاعران ، اجرای مداحان وسخنرانی شخصیت های مشخص شده ، از بخش های مهم این تجمعات است. البته در بعضی استان ها از جمله در خراسان رضوی و مشهد مقدس، این برنامه ها با برپایی نمایشگاهی در میدان شهدا مشهد با مواکب مختلف در طول هفته خواهد بود.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه این نشت خبری، اهم برنامه های دومین سالگرد بزرگداشت شهدای خدمت را که با بهر گیری از ظرفیت تجمعات شبانه مردمی در سراسر کشور و به صورت ویژه در محل شهادت و زادگاه این شهدای والامقام برگزار می گردد به شرح زیر اعلام کرد:
- ـ اختصاص بخشی از خطبه های نماز جمعه اول خرداد در بیش از ۹۰۰ شهر کشور در موضوع خدمات شهید رئیسی و دولت ایشان توسط ائمه جمعه و سخنرانان پیش از خطبه ها .
- ـ پخش مستندهای متنوع از خدمات شهید رئیسی و دولت ایشان ، سرود ، برنامه های گفت و گو محور در بسیاری از شبکه های صدا و سیما در مرکز و استان ها و دیگر رسانه های کشور را شاهد خواهیم بود .
- ـ حضور خانواده معزز شهدا ، همراهان دولت شهید رئیسی و مردم غیور آذربایجان در محل حادثه ، ارتفاعات شهر ورزقان و برپایی مراسم بزرگداشت در محل حادثه روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت .
- ـ اعزام سخنرانان ملی اعم از شخصیت های سیاسی و فرهنگی بویژه یاران ایشان در دولت سیزدهم به تجمعات مردمی در بسیاری از شهرستان ها .
- ـ خدمات رسانی به مناطق محروم به نیت شهید رئیسی توسط کمیته امداد امام خمینی ره و دیگر دستگاه های خدمات رسان .
- ـ رونمایی از مستند جدید " پرواز خورشید " و برنامه ویژه در تالار وحدت . سه شنبه ۲۹ اردیبهشت .
- ـ برپایی دومین کنگره " اندیشه مقاومت در حکمرانی آیت الله شهید رئیسی " ، صبح پنجشنبه در تالار پژوهش های آستان قدس رضوی و برپایی اجلاس بین المللی شعر بانوان در دارالقرآن حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس.
- ـ اعزام گروه های جهادی ، بویژه گروه های پزشکی به مناطق محروم و روستاها در طول هفته جاری.
- ـ برگزاری مراسم گرامیداشت رئیس جمهور شهید، وزیر امور خارجه شهید و شهدای خدمت روز پنجشنبه ۳۱/۲/۱۴۰۵ بعد از نماز مغرب وعشا در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
- ـ برگزاری مراسم ویژه روز چهارشنبه ۳۰/۰۲/۱۴۰۵ ازساعت ۱۰ الی ۱۲ در صحن مصلی تبریز و د ر شهرستان ها، شهرها ، بخش ها و روستاهای استان آذربایجان شرقی ، یاد و خاطره شهدای خدمت از جمله آیت الله شهید آل هاشم برگزار خواهد شد.
- ـ برگزاری مراسم ویژه سالگرد شهید امیر عبدالهیان روز دوشنبه ۲۸ ارذیبهشت ساعت ۱۶ در محل حوزه هنری مرکز.
- - برگزاری مراسم ویژه سالگرد شهید خدمت استان سمنان از جمله شهید حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه دولت شهید رئیسی با حضور خانواده شهید روز ۳۰ اردیبهشت در مسجد جامع دامغان (زادگاه شهید) و همچنین دیگری در سمنان و روز ۳۱ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا درآستان مقدس امامزاده اشرف (ع).
- برگزاری مراسم ویژه شهدای خدمت در مصلی شهر اردبیل در ۳۰ اردیبهشت، بعد از نماز مغرب وعشا.
- برگزاری مراسم محوری استان بوشهر روز ۳۰ اردیبهشت ساعت ۲۱ در محل مصلی این شهرستان.
- تهیه مستند ۱۰۰۰ روز با شهید رئیسی در مورد سفر ها و دستاورد های این سفر ها به استانها از جمله استان زنجان و پخش آن در شبکه های استانی و اجرای برنامه محوری استان زنجان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در مصلی این شهر .
- برگزاری مراسم ویژه در مساجد جامع تمامی شهرهای استان سیستان و بلوچستان و بازگویی خدمات صادقانه دولت شهید رئیسی .
- برپایی مراسم محوری استان فارس در سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت روز چهارشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵بعد از نماز مغرب و عشاء، در شبستان حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) شیراز و همزمان در تمامی شهرهای استان .
- برپایی مراسم ویژه در استان قم ، روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد مقدس جمکران و روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در حرم مطهر حضرت معصومه س .
- اجرای مراسم ویژه در مناطق اهل سنت استان کردستان ، بویژه در مسجد جامع سنندج روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ، ساعت ۱۰ صبح .
- برپایی اجتماع دانشگاهیان استان کرمان روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۰ در دانشگاه شهید باهنر.
- برگزاری همایش استانی «الگوی مدیریت شهدای خدمت» در استان گیلان ، شهرستان رشت با هدف تبیین الگوی مدیریتی شهید رئیسی و برگزاری مراسم محوری اولین سالگرد شهادت خادم الرضا(ع)، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در مصلی امام خمینی ره رشت.
- برگزاری کرسیهای آزاداندیشی با حضور دانشجویان با موضوعات پیشنهادی «خدمت صادقانه در تراز انقلاب اسلامی»، «چالشها و ظرفیتهای مدیریت متخلّق در ایران»، «نسبت مردمسالاری دینی با کارآمدی اجرایی» و در مجموع ۱۷ برنامه در سطح مراکز فرهنگی و دانشگاهی استان گیلان .
- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و علمی در قالب کتابخوانی، داستاننویسی، نقاشی، تصویرگری، دلنوشته، خاطرهنویسی، طراحی پوستر، موشنگرافی و... با محوریت آثار یا زندگینامه شهدای خدمت ویژه دانشجویان و دانش آموزان در اکثر استان ها بویژه در استان گیلان .
- برپایی همایش بزرگ شهید جمهور در خرماکلای ساری به یاد حضور شهید رئیسی در این منطقه و برگزاری مراسم متمرکز و محوری در مرکز استان مازندران در مصلای امام خمینی (ره) ساری ، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت .
- برگزاری کرسی های تلاوت با حضور قاریان ممتاز کشوری درسراسر کشور ، بیش از ۳۰۰کرسی تلاوت در مساجد محوری و بقاع متبرکه به یاد شهیدان.
نظر شما