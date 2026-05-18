برگزاری مراسم یادبود شهید رئیسی و شهدای خدمت به مدت ۳ شب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری اعلام برنامه های بزرگداشت شهدای خدمت با حضور حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نمایندگان اصحاب رسانه، صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دفتر مرکزی این شورا برگزار شد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در ابتدای نشست، با اشاره به ویژگی های برجسته اخلاقی و الگوی حکمرانی شهید آیت الله دکتر رئیسی ودیگر شهدای خدمت گفت: بزرگداشت این شهدای گرانقدر در واقع ارج نهادن و تکریم اندیشه و فرهنگ آنان است که با همکاری حدود ۴۰ دستگاه و نهاد در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرایی می شود.

وی با اشاره به شرایط سخت جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان گفت: ملت ایران در بیش از دو ماه، داغ‌های بسیار سنگینی را تحمل کرد؛ به‌ویژه شهادت قائد اعظم امام خامنه ای، رهبر بزرگوارمان که معمار تربیت این مردم هستند. مردمی که مطابق فرمایش ایشان ، در روزهای سخت مبعوث می شوند و در جریان حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونی ، حقیقتاً ، مردم مبعوث شده و حدود ۸۰ شب است که در خیابان ها و میادین حضور داشته و در غم شهادت قائد شهید عزاداری کرده و با رهبر جدید خود ، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای بیعت داشته و همه گونه حمایت خود را از رزمندگان غیور خود در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور عزیز ایران اعلام داشته اند. پرچم گردانی هر شب ملت در میدان‌ها و خیابان های شهرها ، اعلام وفاداری به آب و خاک و دفاع از مرزهای آبی و خاکی این کشور است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به فرمایشی از امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای گفت: امام شهیدمان فرمودند: این شهدا اهل تقوا،صداقت،تواضع و کار بی منت بودند ، این پرواز نماد جهاد در راه خدمت به مردم بود و شهادت آن عزیزان،نشان دهنده اخلاص و ایمان شان است.

وی اضافه کرد: تکریم سیره نظری و عملی و تفکر شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت را اگر الگو و سرمشق قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می شود.سالگرد این شهدا یک مراسم ساده نیست، بلکه نشان دهنده دلبستگی به ارزشهای والای شهدا و تکریم اندیشه و فرهنگ خدمت رسانی است که برکات و اهداف بسیار ارزشمندی را به دنبال دارد. بنابراین برگزاری شایسته این بزرگداشت، رسالت و مسئولیت خطیر و مهمی است.

معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، هدف از بزرگداشت این شهدا در شرایط امروز جامعه را مهم دانسته و تصریح کرد: با وجود شهدای گرانقدری که در جنگ سوم تقدیم کردیم ، از امام شهید تا فرماندهان ارزشمند و مردم غیور ، بویژه شهادت ۱۶۸ دانش آموز مظلوم میناب و شهدای ناوچه دنا ، اگر چه ارزشمند بوده اما این مسوولیت ما را در یادآوری خدمت صادقانه و شهادت مظلومانه شهید جمهور آیت الله رئیسی و یاران شهیدش ، مصمم تر می کند. به همین دلیل با توجه به دلبستگی های ملت عزیزبه منش و رفتار و کردار شهید رئیسی ، موضوع بزرگداشت سالگرد آنان را مهم دانسته و بیان کردند؛ در شرایط امروز، به شناخت راه و مسیر روشن و فروزان شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت نیازمندیم و باید منظومه فکری و اندیشه و راه و روش ما برای حرکت در مسیری باشد که باید طی کنیم. سیره ، اندیشه و رفتار حکیمانه این شهدا، همواره راهگشا خواهد بود.

حجت الاسلام میرتاج الدینی اظهار داشت: یکی از ویژگی های اخلاقی شهید آیت الله رئیسی، مردمی بودن، ساده زیستی و خدمت رسانی به مردم بود به همین دلیل لازم است در مراسم سالگرد شهادت ایشان از ظرفیت و مشارکت نیروهای مردمی استفاده گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: سالگرد شهادت شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت فرصت مناسبی است که این ویژگی ها و خصوصیات ارزنده به عنوان الگو و تفکری ممتاز و سیره عملی در جامعه ترویج شده و با مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم در این خصوص فرهنگ سازی شود.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه شهدا چراغ فروزان راه عزت و رسیدن به سعادت هستند و پیام آنان نهراسیدن از دشمن است گفت: شهید رئیسی یک مدیر ارشد در تراز جمهوری اسلامی بود و مردم پیام این شهدا را به خوبی دریافت کردند و در میادین با الگو گرفتن از این شهدا ادامه راه آنان را خواستار هستند.

وی گفت: از روز سه شنبه تا پنج شنبه (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت) به مدت سه شب و مصادف با هشتادمین شب تجمعات شبانه مردم مبعوث شده و انجام نذورات مردمی و فعال شدن مواکب و خیرات مردمی به نیت شهدای خدمت بویژه شهید رئیسی ، شاهد برپایی مراسم هایی خواهیم بود. حضور خانواده شهدا ، شاعران ، اجرای مداحان وسخنرانی شخصیت های مشخص شده ، از بخش های مهم این تجمعات است. البته در بعضی استان ها از جمله در خراسان رضوی و مشهد مقدس، این برنامه ها با برپایی نمایشگاهی در میدان شهدا مشهد با مواکب مختلف در طول هفته خواهد بود.

معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه این نشت خبری، اهم برنامه های دومین سالگرد بزرگداشت شهدای خدمت را که با بهر گیری از ظرفیت تجمعات شبانه مردمی در سراسر کشور و به صورت ویژه در محل شهادت و زادگاه این شهدای والامقام برگزار می گردد به شرح زیر اعلام کرد: