خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روستای تاریخی و گردشگری درک در جنوب استان سیستان و بلوچستان، یکی از شگفت‌ انگیزترین و منحصر به‌ فردترین مقاصد طبیعی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود؛ روستایی که در آن کویر، نخلستان و دریای عمان در کنار هم چشم‌اندازی کم‌نظیر و تماشایی پدید آورده‌اند.

این روستا در محدوده شهرستان زرآباد قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، آب‌وهوای گرم و مناظر بکر، سال‌ها است که توجه گردشگران، طبیعت دوستان و عکاسان را به خود جلب کرده است.

درک را بسیاری با شن‌های طلایی ساحل و تلاقی آن با آب‌های نیلگون دریا می‌شناسند؛ تصویری که کمتر در نقطه‌ای از ایران دیده می‌شود. علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، بافت سنتی زندگی مردم محلی، نخلستان‌های گسترده و شیوه‌های بومی معیشت، به این روستا هویتی تاریخی و فرهنگی بخشیده است.

این منطقه نه‌تنها برای سفر و تفریح، بلکه برای مطالعه سبک زندگی جوامع ساحلی جنوب شرق کشور نیز اهمیت دارد.

روستا درک ظرفیت بالایی برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری روستایی و سفرهای ماجراجویانه دارد؛ با وجود این، حفظ محیط‌زیست، توجه به زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از فرهنگ بومی، از مهم‌ترین نیازهای این منطقه به شمار می‌رود.

درک، روستایی است که زیبایی طبیعی را با اصالت تاریخی درهم آمیخته و می‌تواند الگویی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌ شده ایران باشد.

محمدهادی طهرانی مقدم مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با گردشگری روستای درک در جنوب استان گفت: روستای «درک» به دلیل دارا بودن سه رکن اساسی پایداری، به عنوان یک مقصد استراتژیک انتخاب شده است.

وی ادامه داد: نخستین رکن اصلی این روستا «پایداری محیطی و طبیعتی» آن است؛ چرا که درک تنها نقطه‌ای است که تلاقی باشکوه کویر، دریا و جنگل را در خود جای داده است؛ دومین رکن، «پایداری اقتصادی» است که ریشه در اشتغال بومی مردم این منطقه در صید و صیادی دارد.

طهرانی مقدم بیان کرد: سومین رکن «پایداری اجتماعی» بوده که در همبستگی و همکاری‌های جمعی مردم روستا برای پیشبرد برنامه‌ها مشهود است.

وی تأکید کرد: در مسیر توسعه روستای درک، وزارتخانه بالغ بر ۲۰ عنوان «خلاء خدماتی» را به ما اعلام کرده است، که باید در بازه زمانی کوتاهی برطرف شوند؛ مهم‌ترین این خلاءها در حوزه‌ خانه بهداشت و ارتباطات است.

مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان بیان کرد: از اعتبارات جاری اداره کل میراث فرهنگی برای برخی خدمات در نوار ساحلی، نورپردازی محور جاده سلامتی و مسیر منتهی به ساحل درک استفاده کردیم.

درک؛ ظرفیت‌ هیجان‌انگیزی مانند پاراگلایدر دارد

وی تصریح کرد: در بحث اقامتی، افزایش تعداد بوم‌گردی‌ها ضروری است تا ظرفیت پذیرش گردشگران بالا برود.

طهرانی مقدم ادامه داد: در زمینه توسعه سواحل نیز، با همکاری فرمانداری، دهیاری و دفتر فنی، نیازسنجی‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها در حال انجام است.

وی تصریح کرد: درک ظرفیت‌های هیجان‌انگیزی مانند پاراگلایدر دارد که تجربه آن بسیار جذاب است و باید ترویج شود؛ در نهایت، برای برندینگ جهانی، یک تیم مستندساز متخصص در این حوزه از ماه گذشته مشغول تکمیل پرونده درک به زبان انگلیسی هستند؛ در آینده ای نزدیک تورهای رسانه‌ای و فعالان شبکه‌های اجتماعی به این روستا اعزام می‌شوند تا با نگاه تخصصی خود، روستای گردشگری درک را معرفی کنند.

درک؛ هویت گردشگری جنوب شرق ایران

احسان رئیسی، فرماندار شهرستان ساحلی زرآباد نیز گفت: روستا گردشگری دَرَک با جاذبه‌ های بی‌نظیر به هویت گردشگری جنوب شرق کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه روستای هدف گردشگری دَرَک در جمع ۷ روستا کاندیدای ثبت جهانی در کشور قرار گرفته است،اظهار داشت: این روستا نه تنها مقصد هموطنانی از سراسر کشور است بلکه گردشگرانی از اقصی نقاط جهان نیز برای تماشای این جاذبه ای خدادادی به زرآباد استان سیستان و بلوچستان سفر می کنند.

رئیسی افزود: روستا درک یک پدیده نادر و شگفت‌ انگیز در طبیعت ایران است که می توان گفت شاخص‌ترین ویژگی این منطقه، تلاقی شگفت‌ انگیز دو اقلیم کاملاً متضاد یعنی کویر و دریا در کنار یکدیگر است.

وی تصریح کرد: این صحنه سحرآمیز که در آن تپه‌ های شنی به آب‌های نیلگون دریای مکران می‌رسند یکی از جاذبه‌ های منحصر به فرد، نه تنها در کشور بلکه در سطح جهان به شمار می‌رود که همین ویژگی خاص، روستای درک را به یکی از کاندیداهای ثبت جهانی تبدیل کرده است.

فرماندار زرآباد خاطرنشان کرد: انتخاب روستا درک در جمع هشت روستا کاندید ثبت جهانی یک فرصت بزرگ و بی‌نظیر برای توسعه همه‌ جانبه زرآباد است چرا که ما باور داریم ثبت جهانی این روستا می‌تواند زمینه‌ ساز معرفی هویت گردشگری جنوب کشور و جذب گردشگران بین‌المللی شود.

بازارچه فروش صنایع دستی در روستای درک راه اندازی می شود

انور سینگله، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای برپایی بازارچه‌ای ویژه فروش صنایع دستی و محصولات بومی منطقه در روستای هدف گردشگری و نامزد ثبت جهانی «دَرَک» خبر داد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه روستای درک به عنوان یکی از روستاهای منتخب ایران برای ثبت در فهرست دهکده‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ معرفی شده است، ایجاد و راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز این روستا در اولویت کاری قرار دارد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی زرآباد خاطرنشان کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از محصولات ارزشمند صنایع دستی و نیز میوه‌های گرمسیری خاص و بومی، از ظرفیت‌های بی‌نظیری بهره می‌برد و این محصولات همواره مورد استقبال گسترده مسافران و گردشگران ورودی به منطقه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش بازارچه‌های محلی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی جوامع روستایی، ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این بازارچه، ضمن معرفی بهتر توانمندی‌های بومی منطقه در سطح ملی و بین‌المللی، زمینه مناسبی برای افزایش درآمد اهالی روستای درک و بهبود معیشت آنان فراهم شود.

سینگله افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسریع در روند ایجاد این بازارچه و تأمین امکانات رفاهی و خدماتی مورد نیاز گردشگران در حال انجام است.