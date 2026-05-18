متکی: ترامپ در سفر به چین موفق نبود؛ باید محاصره دریایی لغو شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در مراسم دومین سالگرد شهید امیرعبدالهیان، اظهار کرد: زمانی که شهید امیرعبدالهیان در بحرین سفیر بود، سفری به آنجا داشتم و دو یا سه نکته برجسته در وی مشاهده کردم؛ مدیریت کارآمد، تعامل مثبت با همکاران و جمع ایرانیان آنجا و همچنین تعاملش با دولت بحرین در تمامی این زمینه‌ها عالی بود و می‌توانستید به وی نمره عالی دهید، اما رفتار و تعاملات او هرگز تصنعی نبود و از درون او می‌جوشید.

وی اظهار داشت: هر کس در جهان به‌گونه‌ای زندگی می‌کند که می‌بیند و هر کس به‌گونه‌ای می‌میرد که زندگی می‌کند. ۴۵ سال پیش، به همراه رهبر معظم انقلاب اسلامی که آن زمان ۱۱ ساله بودند، سفری داشتم. ایشان در آن سن نوجوانی بودند، اما در نگاه و توجهشان بزرگی را می‌شد مشاهده کرد. کم سخن گفتن ایشان نیز نکته‌ای قابل توجه بود.

وی افزود: برخی افراد با سکوتشان با دیگران سخن می‌گویند و به راحتی سختی‌ها را تحمل می‌کنند. این سلوک موجب می‌شود که آن‌ها ساخته شوند و بالندگی پیدا کنند. این افراد هنگامی که می‌روند، تازه شناخته می‌شوند.

متکی در ادامه بیان داشت: بعد از دولت نهم و دهم، یکی از مهم‌ترین نکات در حوزه دیپلماسی این بود که تصوری وجود داشت مبنی بر اینکه برخی رویکردها مانع کشورداری هستند. در حوزه روابط خارجی، دو کلمه "میدان" و "دیپلماسی" به‌طور مکرر شنیده می‌شد. در هیچ کشوری این دو مفهوم در تعارض با یکدیگر نیستند. ممکن است تقسیم وظایف شود، اما تقسیم کار درونی است. این تلقی ایجاد شده بود که دیپلماسی و میدان مقابل هم هستند و حتی در مقطعی جلب توجه مردم برای اهداف مختلف بر این نکته متمرکز شده بود. با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی، بحث این بود که چه کسی وزیر امور خارجه شود. من آن زمان مقاله‌ای نوشته بودم و شهید امیرعبداللهیان را ارجح می‌دانستم.

این نماینده مجلس ادامه داد: وی در مذاکرات ایران و آمریکا در دوران مسئولیت من حضور داشت. جورج بوش پسر تقاضای مذاکره با ایران کرد. رهبران عراق نامه مشترکی نوشتند و ما خدمت شهید سلیمانی فرستادیم و خواستند که ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم و شهید سلیمانی قبول کرد. مذاکرات برگزار شد و قرار بود جلسات جمع‌بندی شود. من خدمت شهید سلیمانی عرض کردم که برادر دیگری مسئولیت ادامه مذاکرات را بر عهده بگیرد و ایشان پرسیدند چه کسی؟ گفتم شهید امیرعبداللهیان که شهید سلیمانی بدون درنگ قبول کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف حاج قاسم این بود که آمریکایی‌ها را ترغیب کنیم تا از عراق خارج شوند. مذاکرات به پایان رسید و پیام را دریافت کردند. در اینجا هوشمندی شهید امیرعبداللهیان به خوبی نمایان شد و کسانی که بعد از جورج بوش می‌خواستند سرکار بیایند، پیام ایران را دریافت کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیوند شهید امیرعبداللهیان با ولایت هرگز قطع نمی‌شد، افزود: در دوران وزارت وی آثار زیادی به جا ماند و گام‌های بلندی برداشته شد. شهید باور داشت که انقلاب اسلامی پیام دارد.

متکی در ادامه درباره وضعیت آمریکا در دوران ترامپ، گفت: خودشیفتگی و شخصیت روان‌پریش او باعث شد که همه نگاه‌ها به او متمرکز شود. او در دور اول ریاست جمهوری در اقتصاد آمریکا موفق بود، اما در سیاست خارجی به طور کامل شکست خورد. ترامپ با ایران تندترین برخوردها را داشت و اعلام کرد که میزان فروش نفت ایران را به صفر می‌رساند. پس از دو سال، رهبر شهید تصمیم گرفتند که هرگونه ارتباط با ایران قطع شود و این امر محقق شد. ترامپ تلاش کرد با ایران تماس بگیرد و به نخست‌وزیر ژاپن پیام داد تا به ایران برود، اما رهبری گفتند که صلاحیت ندارد برای ایران پیام بدهد.

متکی ادامه داد: در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، از همان ابتدا درخواست مذاکره و گفتگو کرد. حتی جنگ راه انداخت و کودتا به راه انداخت. حاصل این اقدامات قضاوتی بود که امروز در آمریکا و میان رهبران کشورها نسبت به ترامپ و عملکرد او شکل گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که ترامپ نه در ورود به جنگ راهبرد داشت و نه برای خروج از آن.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ترامپ حتی در سفر به چین نیز موفق نبود. هر آنچه که می‌خواست از چین بگیرد نتوانست و هر آنچه که نمی‌خواست، به چین داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: من معتقدم که محاصره باید شکسته شود و آمریکا نباید اجازه داشته باشد که اخلال ایجاد کند. ما باید به آمریکا مهلت دهیم که محاصره را بردارد؛ پس از آن، تردد در تنگه هرمز عادی خواهد شد. آن‌ها فهمیدند که ایران می‌تواند تنگه هرمز را مدیریت کند و کسی توانایی مقابله با آن را ندارد. اگر ما این اقدام را انجام دهیم، گزینه جنگ برای آمریکایی‌ها عقب‌تر خواهد رفت.

متکی همچنین بیان داشت: من بر این باورم که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، این ما خواهیم بود که باید جنگ زمینی را با اشغال چند پایگاه آمریکایی آغاز کنیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم از کتاب مجموعه اشعار طوفان الاقصی رونمایی شد.