کشف ۵۳ قبضه سلاح غیرمجاز و ۵۶۵ فشنگ در اهواز؛ ۲۹ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با سلاح‌های غیرمجاز در اهواز اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطع با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و با هدف گسترش امنیت در جامعه، طرح ضربتی کشف سلاح در سطح اهواز اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح که از اول تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مناطق مختلف اهواز به اجرا درآمد، مأموران انتظامی با مجوز قضایی موفق شدند ۵۳ قبضه سلاح غیرمجاز به همراه ۵۶۵ فشنگ را کشف و ضبط کنند.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: در این رابطه ۲۹ نفر شناسایی و دستگیر شدند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

ناصری ادامه داد: مقابله با نگهداری و حمل سلاح‌های غیرمجاز از جمله اقدامات مهم در پیشگیری از وقوع جرائم خشن و برهم‌زننده امنیت عمومی است و دادسرای مرکز استان با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.