  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

ساماندهی مزار شهدای کشور در حال انجام است

ساماندهی مزار شهدای کشور در حال انجام است

آمل- نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید درباره ساماندهی گلزارهای شهدا در کشور گفت: این طرح در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید رمضانعلی موسوی‌مقدم عصر دوشنبه در حاشیه آیین عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) با این مراسم با اشاره به سفر خود به استان مازندران اظهار کرد: در این سفر توفیق پیدا کردیم از نزدیک در خدمت خانواده‌های معظم شهدا باشیم و مراتب تسلیت، تعزیت و ارادت خود را به این خانواده‌های گرانقدر ابلاغ کنیم. در بدو ورود نیز در گلزار شهدا حاضر شدیم و در کنار قبور مطهر شهیدان عزیز ادای احترام کردیم.

وی افزود: پس از این مراسم نیز دیدار با تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا در برنامه قرار دارد تا از نزدیک در خدمت این عزیزان باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ویژگی‌های دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی ویژگی‌های خاص و تقریباً منحصربه‌فردی نسبت به بسیاری از جنگ‌ها داشت. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، تنوع و گستردگی جامعه شهداست؛ به‌گونه‌ای که از میان نظامیان، مردم عادی و حتی در قالب خانواده‌ها، شهیدان بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی شد و در میان آنان کودکان و حتی جنین‌هایی که در شکم مادر بودند نیز به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: این تنوع در جامعه شهدا مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند تا اهداف، آرمان‌ها و مقاصدی را که شهیدان عزیز دنبال می‌کردند به‌درستی شناسایی کنیم و فرهنگ عظیم جهاد و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

موسوی‌مقدم تصریح کرد: در این مسیر ابتدا باید شناسایی دقیق انجام شود و برای هر یک از شهدا شناسنامه‌ای فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی تدوین شود که این روند در حال انجام است. پس از آن نیز زندگینامه و وصیت‌نامه شهدا دسته‌بندی و تحلیل شده و در اختیار هنرمندان، اندیشمندان و نویسندگان قرار می‌گیرد تا از طریق هنر، پژوهش‌های علمی و آثار فرهنگی، معارف بلند شهدا به نسل‌های آینده منتقل شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید همچنین درباره ساماندهی گلزارهای شهدا در کشور گفت: ساماندهی مزار شهدا در سراسر کشور در حال انجام است، اما این اقدام متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و اجتماعی هر منطقه صورت می‌گیرد. تقریباً در تمام شهرستان‌ها، بخش‌ها و حتی بسیاری از روستاهای کشور گلزار شهدا وجود دارد؛ از روستاهایی که تنها یک شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند تا مناطقی که شمار شهدای آن بسیار زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ حرمت و جایگاه گلزارهای شهدا و تبدیل آن‌ها به کانون‌های فرهنگی، از جمله برنامه‌هایی است که با توجه به شرایط هر منطقه در حال اجراست.

کد مطلب 6834011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها