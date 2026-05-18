ساماندهی مزار شهدای کشور در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید رمضانعلی موسویمقدم عصر دوشنبه در حاشیه آیین عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) با این مراسم با اشاره به سفر خود به استان مازندران اظهار کرد: در این سفر توفیق پیدا کردیم از نزدیک در خدمت خانوادههای معظم شهدا باشیم و مراتب تسلیت، تعزیت و ارادت خود را به این خانوادههای گرانقدر ابلاغ کنیم. در بدو ورود نیز در گلزار شهدا حاضر شدیم و در کنار قبور مطهر شهیدان عزیز ادای احترام کردیم.
وی افزود: پس از این مراسم نیز دیدار با تعدادی از خانوادههای معظم شهدا در برنامه قرار دارد تا از نزدیک در خدمت این عزیزان باشیم.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ویژگیهای دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی ویژگیهای خاص و تقریباً منحصربهفردی نسبت به بسیاری از جنگها داشت. یکی از مهمترین ویژگیهای آن، تنوع و گستردگی جامعه شهداست؛ بهگونهای که از میان نظامیان، مردم عادی و حتی در قالب خانوادهها، شهیدان بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی شد و در میان آنان کودکان و حتی جنینهایی که در شکم مادر بودند نیز به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: این تنوع در جامعه شهدا مسئولیت ما را سنگینتر میکند تا اهداف، آرمانها و مقاصدی را که شهیدان عزیز دنبال میکردند بهدرستی شناسایی کنیم و فرهنگ عظیم جهاد و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
موسویمقدم تصریح کرد: در این مسیر ابتدا باید شناسایی دقیق انجام شود و برای هر یک از شهدا شناسنامهای فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی تدوین شود که این روند در حال انجام است. پس از آن نیز زندگینامه و وصیتنامه شهدا دستهبندی و تحلیل شده و در اختیار هنرمندان، اندیشمندان و نویسندگان قرار میگیرد تا از طریق هنر، پژوهشهای علمی و آثار فرهنگی، معارف بلند شهدا به نسلهای آینده منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید همچنین درباره ساماندهی گلزارهای شهدا در کشور گفت: ساماندهی مزار شهدا در سراسر کشور در حال انجام است، اما این اقدام متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و اجتماعی هر منطقه صورت میگیرد. تقریباً در تمام شهرستانها، بخشها و حتی بسیاری از روستاهای کشور گلزار شهدا وجود دارد؛ از روستاهایی که تنها یک شهید تقدیم انقلاب کردهاند تا مناطقی که شمار شهدای آن بسیار زیاد است.
وی خاطرنشان کرد: حفظ حرمت و جایگاه گلزارهای شهدا و تبدیل آنها به کانونهای فرهنگی، از جمله برنامههایی است که با توجه به شرایط هر منطقه در حال اجراست.
