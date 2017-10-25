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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران گیلان :

۹۹ درصد گلزارهای شهدای گیلان ساماندهی شدند

۹۹ درصد گلزارهای شهدای گیلان ساماندهی شدند

رودسر- مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران گیلان با اشاره به اجرای طرح ساماندهی گلزارهای شهدا در سال های اخیر، گفت: ۹۹ درصد گلزارهای شهدای استان ساماندهی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پاکاری ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر اظهار کرد: شهرستان رودسر بعد از رشت دومین شهرستانی است که هشت درصد ایثارگر دارد.

وی با اشاره به طرح ساماندهی گلزار شهدا، افزود: ۹۹ درصد گلزارهای شهدای استان گیلان ساماندهی شده اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر با بیان اینکه تنها دو گلزار شهدای شهرستان رودسر ساماندهی نشده اند، گفت: شهرستان رودسر در زمینه شاخص بهرهمندی جایگاه مطلوبی داشته ولی متاسفانه مشکلاتی در زمینه  واگذاری زمین به ایثارگران و اشتغال ایثارگران آنها دارد که نیازمند توجه ویژه است.

فرماندار رودسر نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه خدمت رسانی به خانواده های شهدا، جانبازان و رزمندگان از بالاترین خدمت ها است، اظهار کرد: همه ما مدیون خون شهدا هستیم.

امیرجانبازی رودسری افزود: جامعه ای که در آن یاد وعطر شهدا نباشداز معنویت بدور است.

وی با اشاره به تقدیم ۷۰۰ شهید به انقلاب از طرف شهرستان رودسر نموده  است، ادامه داد: نخستین شهید مدافع امنیت، نخستین شهید استاندار  اهل این شهرستان بوده اند.

در ادامه این جلسه «محمد علی بابایی» به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر معرفی شد.

کد مطلب 4124965

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