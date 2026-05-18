۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

۳۸۰ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در رباط‌کریم تخریب شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از اجرای حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آزادسازی ۹ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه شهرآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آزادسازی ۹ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه شهرآباد خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در راستای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با هماهنگی مرجع قضائی، ۳۸۰ قطعه شامل دیوارکشی، استخر، آلاچیق و بناهای غیرمجاز در رباط‌کریم تخریب شد.

وی افزود: با اجرای این حکم، ۹ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه شهرآباد آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

