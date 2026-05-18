۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی اسلامشهر آزادسازی شد

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از اجرای حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آزادسازی ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام حسین مهرعلیان،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آزادسازی ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی اسلامشهر خبر داد.

مهرعلیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تعداد ۳۱۵ قطعه ساختوساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، استخر، آلاچیق و بناهای غیرمجاز، برابر دستور قضائی در اسلامشهر تخریب و ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه آزادسازی شد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تأکید کرد: برخورد با متخلفین و تغییردهندگان غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی بدون هیچ اغماضی ادامه خواهد داشت.

