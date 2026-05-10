رفع تصرف ۴۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی طاهریفرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آزادسازی چهار هزار مترمربع از اراضی زراعی شهرستان تویسرکان و بازگشت آن به چرخه تولید خبر داد و گفت: در راستای اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی روستای مبارکآباد شهرستان تویسرکان شناسایی و با دستور قضایی قلع و قمع شد.
وی اظهار کرد: این ساختوسازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی به مساحت تقریبی ۱۸۰ مترمربع و فنسکشی با پی ممتد به مساحت حدود ۱۰۰ مترمربع بود که پس از اجرای حکم قضایی تخریب و اراضی مذکور به وضع اولیه بازگردانده شد.
مدیر امور اراضی استان همدان با بیان اینکه این عملیات با حضور نماینده دادستان، عوامل انتظامی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی تویسرکان انجام شد، تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی با جدیت دنبال میشود و هرگونه ساختوساز یا اقدام خارج از ضوابط در اراضی زراعی و باغها مطابق قانون پیگیری و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد، افزود: این اقدام در راستای جلوگیری از تفکیک اراضی، تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت گرفته است.
