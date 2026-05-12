آزادسازی ۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی رباط کریم با تخریب ۶۳۷ سازه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری،پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای حکم تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و آزادسازی ۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه شهرآباد رباط کریم خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در راستای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با هماهنگی مقام قضائی تعداد ۶۳۷ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، استخر، آلاچیق و بناهای بدون مجوز در رباط کریم تخریب و ۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرآباد آزادسازی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با متجاوزان به اراضی کشاورزی، گفت: حفاظت از اراضی حاصلخیز و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویتهای انتظامی شهرستان رباط کریم است.