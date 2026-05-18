ضبط ۱۱۲ کیسه کود شیمیایی قاچاق در دره شهر 

فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گشت نظارتی مشترک تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی هنگام بازرسی از یک انبار، ۱۱۲کیسه کود شیمیایی قاچاق کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به کشف این محموله و احراز تخلف قاچاق افزود: پرونده ای در این رابطه برای متخلف تشکیل که با حضور میدانی رئیس شعبه شهرستان درمحل، ضمن صدور دستور پلمب، محموله کشف شده نیز ضبط گردید.

زرگوش تاکید کرد: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع ادامه دارد و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.