به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه آوج با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: توکل به خداوند متعال موجب پیروزی انسان می‌شود و کسی که به خدا توکل داشته باشد، اقدامات خود را برای جلب رضایت مردم انجام نمی‌دهد.

وی قدرت واقعی را از آن خداوند دانست و افزود: تصمیم‌گیری با توکل بر خداوند، سرانجام خوبی خواهد داشت و پروردگار متعال تسلط شیطان بر انسان را دور می‌کند.

وعده خداوند تخلف‌ناپذیر است

امام‌جمعه آوج با بیان اینکه پیروزی کشورها در برابر دشمنان ارتباط مستقیمی با توکل به خداوند دارد، گفت: هرچه داریم از خداوند است و اگر قرار باشد به جایگاه و پیشرفتی برسیم باید از پروردگار متعال استمداد کنیم تا اسباب آن را فراهم کند.

موسوی با یادآوری اینکه وعده خداوند متعال تخلف‌ناپذیر است، عنوان کرد: تقوای الهی موجب عمل به واجبات و ترک محرمات می‌شود و در این مسیر خداوند حافظ و نگهبان انسان خواهد بود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت کمک به خانواده‌های نیازمند خاطرنشان کرد: تکلیف داریم در حد توان خود به خانواده‌های نیازمند کمک کنیم.

شهریار مفاهیم دینی را در قالب شعر بیان می‌کرد

خطیب نماز جمعه آوج با ذکر یاد و نام استاد شهریار، شاعر نامدار کشور، بیان کرد: در اشعار این شاعر توانمند، مفاهیم دینی به زبان شعر بیان می‌شد.

موسوی همچنین سالروز وفات حضرت معصومه(س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: حرم و بارگاه نورانی آن حضرت ملجأ و پناهگاه عاشقان و ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت است.

امام‌جمعه آوج با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردیم و آنچه موجب پیروزی این ملت شد، توکل به خداوند متعال بود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف استکبار، مقابله با اسلام انقلابی بوده است، افزود: در تفکر استکبار جهانی، پیاده کردن اسلام آمریکایی در ایران اسلامی مدنظر است.

موسوی ادامه داد: ویرانی و خرابی حاصل تفکر استکباری است و از نگاه آمریکا و اسرائیل، متوقف کردن پیشرفت‌های ایران اسلامی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: امام شهیدمان می‌فرمودند در حال رسیدن به قله هستیم و نباید ناامید و خسته شویم، زیرا قدرت استکبار جهانی رو به افول است.

خطیب نماز جمعه آوج حمایت آمریکا از اسرائیل را یکی از اهداف این کشور دانست و بیان کرد: یمن مبارز و قهرمان چنان بلایی بر سر آل‌سعود آورده که آنها را مستأصل کرده است.

موسوی پیروزی‌های انصارالله یمن را حاصل توکل به خداوند دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه در حق مردم یمن ظلم شده بود، اما ایستادگی آنها برای گرفتن حقوقشان قابل توجه است، زیرا به نصرت الهی اعتقاد دارند.

ایران، چین و روسیه؛ قطب‌های قدرت در جهان

امام‌جمعه آوج با اشاره به تحولات قدرت در جهان گفت: کشورهایی مانند چین، روسیه و ایران قوی، قطب‌های قدرت در دنیا هستند و امروز آمریکا توان پیروزی بر این کشورها را ندارد.

وی با اشاره به جنایات رخ‌داده در نقاط مختلف جهان اسلام اظهار داشت: جنایات مدرسه میناب، سالن ورزشی لامرد، کشتار مردم مظلوم فلسطین و بسیاری از موارد مشابه در جهان اسلام، ناشی از خوی وحشی‌گری آمریکا و اسرائیل است.