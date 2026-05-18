حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یک ضرورت برای لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در نشست با استاندار لرستان از اقدامات و رویکرد اجرایی استاندار به‌ویژه در مدیریت و پیگیری امور در ایام جنگ رمضان قدردانی کرد.

وی با اشاره به وظایف ذاتی سازمان بازرسی در نظارت بر حسن اجرای امور، تصریح کرد: اولویت دستگاه نظارتی، همراهی در مسیر پیشرفت استان و درعین‌حال، صیانت از حقوق بیت‌المال و قانون‌مداری در تمامی بخش‌ها است.

بازرس کل قضایی لرستان در ادامه به تبیین محورهای کلیدی موردانتظار پرداخت و افزود: وضعیت پروژه‌های عمرانی استان، ضرورت نظارت دقیق بر بازار برای کنترل قیمت‌ها و تلاش مستمر برای ارتقای سطح رضایتمندی مردم در ادارات، از جمله مباحثی است که باید باروحیه جهادی و بدون فوت وقت پیگیری شود.

رضایی با اشاره به شعار سال و سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصادی، تأکید کرد: حمایت همه‌جانبه از بخش تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت راهبردی برای استان است. بازرسی کل استان آمادگی دارد تا با رفع موانع حقوقی و اداری، در چارچوب قانون، از هرگونه اقدامی که منجر به رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی استان شود، حمایت قاطع به عمل آورد.

وی بر لزوم هم‌افزایی بیش‌ازپیش میان دستگاه اجرایی و بازرسی استان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات به رفع دغدغه‌های مردم و شتاب‌گیری توسعه متوازن در لرستان منجر شود.