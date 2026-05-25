به گزارش خبرگزاری مهر، به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور و به مناسبت سوم خرداد؛ سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، پویش «جهان از مقاومت میگوید» با محوریت «ادبیات مقاومت در ایران و جهان» برگزار میشود.
برپایی نشستهای کتابخوانی، تولید محتوای چندزبانه از کتابهای حوزه مقاومت ایران و جهان (پادکست، فایل صوتی، سیر مطالعاتی، مرورنویسی و...)، برپایی نشستهای گفتوگو محور ویژه نوجوانان با موضوع «آیا مقاومت و جنگطلبی یکی است؟»، معرفی کتابهای حوزه مقاومت و برگزاری مسابقات با موضوعات مرتبط (کتابخوانی، معرفی کتاب و تصویرسازی از چهرههای حوزه مقاومت)، از محورهای این پویش است که از تاریخ ۲ تا ۶ خردادماه ۱۴۰۵ در کتابخانههای عمومی ایران برگزار میشوند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این پویش، به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.
