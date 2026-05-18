به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی شامگاه دوشنبه در یادواره شهدای استان چهارمحال و بختیاری در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که با حضور قریب به ۲ هزار نفر از مردم این استان در مسجد امام صادق علیه (ع) در میدان فلسطین تهران برگزار شد، با قدردانی از حضور مردم استان و برنامه بیعت دوباره با رهبر جدید انقلاب در رواق کشوردوست، اظهار کرد: در ابتدا از مردم ولایی استان چهارمحال و بختیاری اولاً برای حضور پررنگ و حماسی در خیابان‌ها و میادین سراسر استان از بدو جنگ تحمیلی سوم تا امروز قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه مردم این استان جزو اولین بیعت کنندگان با رهبر ثالث انقلاب اسلامی بودند، ادامه داد: همچنین باید از حضور پررنگ این مردم در تهران برای بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب قدردانی کنم.

آیت‌الله کیوانی بیان کرد: ما به رهبران ثلاثه انقلاب اسلامی چه رهبر کبیر (ره) چه رهبر شهید (ره) و چه رهبر جدید افتخار می‌کنیم و آنچه این سه بزرگوار را به مردم نزدیک می‌کند، ساده‌زیستی و تقوای بی نظیرشان در اعراض از مطامع دنیوی است.

این استاد حوزه علمیه با یادآوری اینکه رهبر کبیر انقلاب اسلامی در زمان رحلت تنها چند کتاب و یک منزل از دار دنیا داشتند، افزود: رهبر شهیدمان هم همین ساده‌زیستی را داشتند و رهبر جدید نیز به همان سبک و سیاق از همه دنیا فقط صاحب چند کتاب است.

آیت‌الله کیوانی بیان کرد: همین خصوصیت رهبران انقلاب باعث قرب آنها به مردم بوده و چنین رهبرانی در عالم نظیر ندارند.

وی با تأکید بر اینکه رهبران ثلاثه انقلاب نترس و شجاع هستند، گفت: در بین همه خصوصیات امامان انقلاب مهم‌ترین خصوصیتی که ما و انقلاب ما را از بحران‌های گوناگون نجات داد، شجاعت آنان بوده است.

آیت‌الله کیوانی بیان کرد: تاب‌آوری ملت ایران مرهون شجاعت امامان انقلاب اسلامی در برابر ابرقدرت‌های عالم بوده است.