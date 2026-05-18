فرمانده مرزبانی: یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان بوشهر اظهار کرد: اقدامات بسیار خوبی در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی و قاچاق صورت گرفته و شاهد کشفیات گسترده‌ای هستیم.

وی با اشاره به کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر طی سال جاری اضافه کرد: طی سال جاری یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در مرزهای کشور به ویژه مرزهای جنوبی کشف شده است.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: طی سال جاری از خروج غیرقانونی سه هزار و ۵۰۰ رأس احشام در مرزهای غربی جلوگیری شد که بخش عمده آن در استان کردستان بوده است.

وی با اشاره به توقیف حدود ۴۰۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری از شناسایی و بازداشت بیش از ۴۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در نقطه صفر مرزی (استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان) و طرد فوری آنها از کشور خبر داد.

سردار جاویدان با تمجید روحیه جهادی مرزبانان در دفاع از این آب و خاک افزود:مرزبانان آماده مقابله با هرگونه حماقت دشمن، گروهک‌ها و ایادی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی هستند و دستشان روی ماشه است.

وی با بیان اینکه مرزبانان و مرزنشینان در کنار هم در حال پاسداری از این آب و خاک هستند تصریح کرد: همکاری صیادان و مرزنشینان بوشهری رمز ماندگاری امنیت است و تا زمانی که غیرت دینی و ملی در میان مردم و نیروهای مسلح جاری است، مرزهای ایران سنگر عزت و اقتدار باقی خواهند ماند.